Da, i to se dogodilo. Jo\u0161 jedna veli\u010dina majice mi je velika. \ud83d\udcaa Dokaz da kontinuirani rad dovodi do rezultata. Ne\u0107u re\u0107i da mi je lako jer to ne bi bila istina. I svatko tko misli da je proces mr\u0161avljenja ma\u010dji ka\u0161alj, vara se. Kad se radi o ljudima koji imaju problema s emocionalnim prejedanjem, ponekad se stvarno te\u0161ko dr\u017eati prehrane jer je svaki veliki stres u \u017eivotu potencijalni problem koji za sobom vu\u010de ogromnu koli\u010dinu hrane i povratak kilograma. Kad nema stresa, nema problema, ali to nije mogu\u0107e u na\u0161oj svakodnevici. Isto tako, najlak\u0161e je pasti i pokleknuti kad nema promjene na vagi, kad te\u017eina stoji, ali vaga nije mjerilo kojim se trebate voditi jer \u0107e nekad do\u0107i do promjene koju \u0107ete mo\u0107i vidjeti na sebi kad se izmjerite, na odje\u0107i, prilikom lak\u0161eg izvo\u0111enja nekih vje\u017ebi (npr. trbuh vam vi\u0161e ne\u0107e smetati)... Bitno je nastaviti kad je najte\u017ee jer znate onu staru: \"Na muci se poznaju junaci.\" \u263a\ufe0f \u017delim se zahvaliti svima vama koji me pratite, dajete podr\u0161ku, vama koji me pitate \u0161to da radite jer ne znate \u0161to da napravite, a posebno mi je drago kad va\u0161 trud u kombinaciji s mojim savjetom urodi plodom. Najvi\u0161e volim kad potaknem nekoga na promjenu jer zato i jesam ovdje, da pomognem i motiviram kad je najte\u017ee, ali i da se zajedno radujemo kad uspijemo do\u0107i do cilja (a meni je to i dodatna motivacija da nastavim). Onoliko osoba koliko shvati da imaju problem s te\u017einom (bio to manjak ili vi\u0161ak te\u017eine jer nijedno ni drugo nije zdravo) i krene ga rje\u0161avati, toliko \u0107e vi\u0161e osoba kasnije biti zdravo. \ud83d\ude04 Hvala vam! \ud83d\udc9a\ud83d\udc9a\ud83d\udc9a





