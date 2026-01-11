Obavijesti

NASMIJAO SVE

Miro Bulj zaplesao u svatovima svog sina Nediljka: Kad ženiš najstarijeg sina, a imaš dvi live

Piše Stela Kovačević,
Nediljko se ženio u Sinju sa svojom dugogodišnjom djevojkom Pijom Cvitković. Buljeva snaha je ambiciozna političarka i studentica studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Sinjski gradonačelnik i saborski zastupnik Miro Bulj (53) na društvenim mrežama je podijelio video sa sinoćnje svadbe sina Nediljka i snahe Pije, koji je nasmijao njegove pratitelje.

- Kad ženiš najstarijeg sina, a imaš dvi live - našalio se Bulj.

Podsjetimo, sin Mire Bulja, Nediljko se ženio u Sinju sa svojom dugogodišnjom djevojkom Pijom Cvitković. Buljeva snaha je ambiciozna političarka i studentica studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Svatovi su veselo pjevali i plesali u centru grada, a prolaznici su ih znatiželjno gledali. Orile su se pjesme 'Večeras je naša fešta' i 'Lijepa li si', a svi gosti su se dobro zabavljali.

Buljeva snaha je četiri godine aktivna članica političke platforme MOST. Osim toga, ona je Mostova vijećnica u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije, a na proteklim lokalnim izborima bila je kandidatkinja za dožupanicu, uz bok Mostovom kandidatu za župana i saborskom zastupniku Anti Kujundžiću. 

