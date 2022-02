Mjesecima je unaprijed rasprodana predstava "Cabaret Esprit de Paris" u zagrebačkoj Kontesi. Djelo je to koje najavljuju duh Pariza, a sve u rukama Mire Ungara.

"Doživite 'Grad svjetlosti' na naš način. Predstava na kojoj ćete osjetiti duh Pariza, taj 'Esprit de Paris', protkana je scenama koje će osvježiti vaše uspomene na Pariz, a ako još niste bili u Parizu, ne morate ni ići - dovoljno je da dođete u Kontesu! Odvest ćemo vas na Pigalle, na Montmartre, Champs-Élysées, Notre Damme i u Moulin Rouge. Pjevat ćemo vam uz zvukove harmonike i gypsy jazza te plesati od cancana, valcera do jazz dancea. Naši artisti i stand up komičar upotpunit će tu šarenu paletu pariškog šarma na vaše zadovoljstvo!"

Najava je to ovoga spektakla za koji se traži "ulaznica više". Miro Ungar je u showu "Tvoje lice zvuči poznato" zapazio pjevačicu Maju Bajamić. Jako mu se svidjela, ocijenio ju je prilagodljivim izvođačem za sve likove. Bio je oduševljen njezinom izvedbom "All That Jazz" u kojoj je utjelovila Catherine Zeta-Jones iz mjuzikla "Chicago".

Osim Ungara, Maja je oduševila i žiri i natjecatelje te osvojila najviše bodova. Pobijedila je u petoj sezoni tog zabavno-glazbenog showa. Baš takva interpretatorica trebala je Ungaru u kabaretu pa ju je potražio.

- Taj prvi put nije mogla pristupiti ansamblu jer je već imala neke dogovorene obveze. Nakon izvjesnog vremena javila se i rekla da sad možemo razgovarati. Odmah sam našao mjesto za nju - priča Miro.

Prije ulaska u kabaretske vode, Maja je ozlijedila vratnu kralježnicu, a problemi sa zdravljem ostavili su duboki trag na duh i tijelo. Godina terapija i potpune pauze od pozornice je nasreću završila. Donijela joj je povratak s novim početkom i novim svijetom u koji se zaljubila, s kabaretom. Maja je, iz potpunog ništavila, nemogućih boli, nesanica i "survivor moda" do kraja, radila korak po korak. Najviše u tišini i samoći. Rekla je kako će uvijek pamtiti draga lica svih onih koji su bili u publici te večeri kad je opet stala na pozornicu, jer pljeskali su dizanju iz mrtvih. Ungara su dirnule njezine riječi. Poručio joj je da je sretan ako smatra da je indirektno zaslužan za njezin comeback.

- Majina upornost, veliki talent i kvaliteta meni su pokazatelj i dokaz da je sve vrijedilo te da se borim i dalje - priča Ungar.