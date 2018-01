Miroslav Škoro: Ženi sam lagao da ne moram plesati na svadbi

Miroslav Škoro (55) je u prosincu prošle godine na Ekonomskom fakultetu obranio doktorski rad pod naslovom 'Modeli upravljanja i raspodjele prihoda glazbene industrije u uvjetima digitalizacije'. Tu je temu, otkrio je u studiju 24sata, radio jer je bio uvjeren da se ta znanja mogu primijeniti u njegovu poslu te pomoći njegovim kolegama.

- Otkad sam doktor, parne dane radim popodne, a neparne ujutro - našalio se glazbenik koji se mjesecima, dok je pisao disertaciju, ustajao u cik zore kako bi uskladio fakultetske, obiteljske i glazbene obaveze.

Kakav je navijač, što sve znači na mađarskom te što su za njega 'humani' čvarci, pogledajte u emisiji 24sata 'Istina ili izazov'.

ISTINA ILI IZAZOV: Pjevač Miroslav Škoro 'čupa' nas iz najdepresivnijeg tjedna u godini, održava tečaj mađarskog jezika i mladog 'Jimija Hendrixa' uči svojim pjesmama Gosti u studiju: Miroslav Škoro i Filip Sučić Voditeljica: Maja Ćurić Posted by 24sata on 17. siječnja 2018

Osječanin kaže da će se protiv najdepresivnijeg tjedna u godini 'boriti' bocom svoje graševine, koja je 2015. proglašena najboljom u Kutjevu na tajnom ocjenjivanju. To mu je bila prva berba.

Osim na graševinu, ponosan je i na svog sina Matiju (22) koji mu se katkad pridruži na pozornici i u studiju za gitarom.

Foto: Facebook

- Svirao je u bendu 'Pravila igre', to je njegov put, on je to htio. Njemu i sestri Ivani, supruga i ja omogućili smo da pronađu što žele raditi. Matija je talentiran i ima dobrih ideja, a radio je i na mom zadnjem albumu - rekao je ponosni Škoro kojem se sin prvi put pridružio na pozornici tijekom koncerta u Domu Sportova kada je imao samo 13 godina.

Glazbenik je, ipak, imao malo drugačiji početak od njegovog sina ili mladih talenata koji su spremni svirati na ulici.

- Duboko cijenim svaku vještinu, a posebno onu glazbenu. Imao sam sreću da sam kao klinac imao svoj bend. Od kutije smo napravili bubanj i svi smo bili uštekani na jedno pojačalo. Svirali smo Pink Floyde. Kasnije sam upoznao Antuna Nikolića Tucu, nakon čega sam upao u profesionalnu ekipu, pa nisam morao raditi svatove niti svirati na ulici - ispričao je Škoro.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Iako ne nastupa na svadbama, bliski prijatelji ga često zovu, no on sebe smatra 'dosadnim', a i problem mu je, kako tvrdi, što ne zna plesati.

- Ja sam najtrapaviji muškarac koji je živio. Svojoj ženi sam lagao na našem vjenčanju da je običaj na našim svadbama da žene ne ustaju do ponoći, kako ne bih morao plesati - ispričao je Slavonac, koji je s odvjetnicom Kim Ann u braku već 30 godina.