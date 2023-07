Miša Grof završio u bolnici. 'To je sve od stresa'. Oglasila se i Nikolina: 'Molit ću se za njega'

Vitor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, završio je u bolnici. Kako javlja Kurir, ocu pokojnog Vidoja Ristovića navodno je pozlilo od stresa, i to, kako tvrdi izvor, jer nije siguran hoće li uspjeti vratiti 800.000 eura koje je navodno posudio svojoj snahi Nikolini Ristović i sinu za izgradnju i renoviranje vile u Zagrebu.

- Viktoru je danima loše. On za sve krivi Nikolinu i sukob koji ima s njom. Posebno se priprema za početak suđenja, na kojima će, kako kaže, iznijeti sve dokaze koje ima protiv nje. Tvrdi da mu je 'as u rukavu' taj navodni dnevnik s imenima Nikolininih ljubavnika. Mi taj dnevnik nismo vidjeli, moguće je i da je sve izmislio kako bi isprovocirao Nikolinu. Stariji je čovjek, sav ovaj stres otkad je Vidoje preminuo je mnogo utjecao na njega iako on to ne želi pokazati - ispričao je izvor.

Foto: Antonio Ahel

- Idem na terapije i infuzije. Imao bih svašta reći, ali trenutno nisam u mogućnosti. Pozovite me večeras poslije osam, pa ćemo pričati o svemu - rekao je Miša Grof za Kurir.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages /PIXSELL

Oglasila se i Nikolina.

- Žao mi je zbog njegovog stanja! Una i ja ćemo se moliti za njega! - poručila je.