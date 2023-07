Srpski mediji tvrde: Miša Grof sprema novu tužbu protiv Pišek

Viktor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, priprema novu tužbu protiv svoje snahe, voditeljice Nikoline Ristović ex Pišek, doznaje Kurir. Ovaj put je, tvrde izvori, odlučio zatražiti da mu vrati 800 tisuća eura, za koje tvrdi da je pokojnom sinu Vidoji i njoj posudio za kupovinu i renoviranje vile u Zagrebu.

Slično je pokušao napraviti i u Hrvatskoj, ali je ovdje izgubio spor, pa tužbu sada želi podnijeti i u Srbiji.

- Miša Grof je odlučio po svaku cijenu istjerati svoje i od Nikoline želi naplatiti i posljednji cent. Nada se da će sud u Srbiji donijeti drugačiju odluku od onog u Hrvatskoj, gdje je tražio zabranu prometa nekretnina kako Nikolina ne bi mogla prodati kuću koju su ona i Vidoje kupili dok je on bio živ. On je više puta odlazio na ročišta u Zagreb, jer nije odustao od tvrdnji da im je redovito slao novac. Nikolina je negirala da je on njoj i suprugu pomagao financijski, ali Miša Grof tvrdi da on ima dokaze da je u pravu - rekao je izvor za Kurir.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages /PIXSELL

Izvor je dodao kako je Miša Grof angažirao tim odvjetnika jer mu je stalo da ovaj slučaj dobije.

- On stalno govori kako ima mnogo dokaza napismeno, ali to nikad nikome nije pokazao. Čak i Vidojev dnevnik koji je više puta spominjao nitko nikad od obitelji nije vidio niti itko zna da je njegov pokojni sin pisao bilješke. Miša Grof na suđenje u Zagrebu nije priložio nikakve dokaze, zbog čega mu je sud odbacio tužbeni zahtjev - tvrdi izvor.

Foto: Instagram/Nikolina Pišek Ristović

Miša i Nikolina, navodi nadalje Kurir, imali su nedavno javnu prepirku. Ona mu je poručila da ima puno stvari za reći, 'ali sve u svoje vrijeme ako do njega ikad dođe'.