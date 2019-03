Miši su liječnici nekoliko puta spasili život: 'Živim za publiku'

Pjevač Mate Mišo Kovač (77) unatoč brojnim zdravstvenim problemima nikad nije razočarao publiku. Kad su mu prije koncerta u prosincu u Splitu sugerirali da otkaže nastup, Mišo se nije dao pokolebati. Pjevao je više od tri sata s temperaturom od 39 stupnjeva.

- Moj ćaća je imao fibru 39, mi smo bili izvan sebe, govorili da prebaci koncert, a on je rekao: ‘Ni po cijenu života!’ - izjavila je njegova kći Ivana.

- Hvala vam svima što ste došli. Da nema vas, ne bi bilo ni mene - rekao je Mišo ganutoj publici i otkrio da 'živi za njih'.

Mišo se protekla tri tjedna liječio na Drugom odjelu zagrebačke Specijalne bolnice za plućne bolesti, potvrdilo je osoblje bolnice za 24sata. Legendarni pjevač ondje se oporavljao od infekcije pluća.

Kako piše Jutarnji list, Mišo se zbog ozbiljnih respiratornih infekcija dva tjedna liječio u Klinici za plućne bolesti na Jordanovcu. Uspio ih je pobijediti, ali su Mišu liječnici svejedno poslali na dodatni oporavak u bolnicu u Rockefellerovoj ulici. Pjevača su, kako doznajemo, liječnici pustili kući, a Jutarnji list piše da mu je u srijedu odobreno otpusno pismo.

Mišo je od travnja do lipnja 2011. pretrpio nekoliko srčanih udara te prošao kroz dvije teške operacije srca. Nakon ugradnje premosnica dobro se oporavio. No, to nije prvi put da su Miši liječnici spašavali život.

Mnogi ne znaju da Mišo nosi brkove zato što mu je gornja usna zdrobljena, a i s čeljusti ima velikih problema. Opterećenje mu je nejednako na lijevoj i desnoj strani čeljusti. Sve je to posljedica teške prometne nesreće koju je doživio kao mladić. Na kontrole zbog čeljusnih problema redovito je odlazio u Kliničku bolnicu Dubrava.



Nakon smrti sina Edija, koji je stradao u proljeće 1992., Mišo je proživljavao jako teške trenutke. Bio je u dubokoj depresiji i suicidalan. Nekoliko tjedana nakon dočeka Nove 1999. u podstanarskom stanu, u Zagrebu, očajni je pjevač pokušao samoubojstvo. Iz pištolja si je ispucao metak u lijevu stranu grudnoga koša, a zatim nazvao svog menadžera. Za 30 minuta bio je na operacijskom stolu i liječnici su mu spasili život.

- Pokušaj samoubojstva bila je samo kulminacija nagomilane tuge i očaja zbog gubitka sina - objasnio je kasnije Mišo Kovač, koji se nakon oporavka vratio nastupima u velikom stilu.

Uslijedio je Mišin koncert na Poljudu 'Noć svijeća'. Pred 40 tisuća ljudi otpjevao je koncert za pamćenje. Njegova publika vratila mu je snagu da se dalje bori. Zanimljivo je kako je potrošio honorar od tog koncerta. Sjedio je na Edijevu grobu na Mirogoju - na koji je odlazio doslovno svaki dan - i sa svim ljudima koji su imali tragediju u životu (svakodnevno se susretao s njima na groblju) odlučio je podijeliti novac, piše Express.