Simonin muž objavio staru fotku 'Ja kad sam glumio u Rambo'

Stanislav Mijoković, suprug Simone Mijoković, objavio je nedavno na društvenim mrežama svoju fotografiju iz mladosti. Na njoj on pozira bez majice, duge kose i pokazuje mišiće. 'Da, da, to je Stanislav, kad sam glumio u Rambo', napisao je uz fotografiju, a prikupio je i veliki broj komentara.

Među komentarima je bilo i onih koji su mu pisali da je takva fotografija malo neprimjerena, s čime se on i složio u idućoj objavi te istaknuo kako je samo htio pokazati 'čovjeka koji je mogao birati djevojke'.

Od 2016. godine u braku sa Simonom te su zajedno dobili četvero djece. Žive u Austriji, a prije par mjeseci su bili u Zagrebu gdje je Simona promovirala svoju knjigu 'Kako sam tražila ljubav'. U njoj je progovorila i o najtežim trenucima iz prošlosti, kao i da je s 15 godina prvi put probala heroin.

Foto: Facebook/srpskasport

Simona je za InMagazin tada rekla i kako je s bivšim suprugom Antom Gotovcem u dobrim odnosima, bez obzira na turbulentnu vezu i brak koji je završio 2010. godine. Tada je potvrdila i kako je postala baka jer je njezina najstarija kći Gabrijela, koju je dobila u braku s Antom, postala majka.

- Gabriela koja je otišla od nas, koja je ušla u jednu zajednicu, koja nije bila baš po mojoj volji, ali opet iako mlada, ona se ostvarila u životu. Ona je rekla 'da' životu s 18 godina, nije abortirala, rodila je i stvorila je svoju obitelj - rekla je Simona tada-