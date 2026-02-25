Obavijesti

POHVALIO SE

Simonin muž objavio staru fotku 'Ja kad sam glumio u Rambo'

Simonin muž objavio staru fotku 'Ja kad sam glumio u Rambo'
Foto: Facebook

'Da, da, to je Stanislav', napisao je Stanislav Mijoković u opisu fotografije koju je objavio na svojim društvenim mrežama

Stanislav Mijoković, suprug Simone Mijoković, objavio je nedavno na društvenim mrežama svoju fotografiju iz mladosti. Na njoj on pozira bez majice, duge kose i pokazuje mišiće. 'Da, da, to je Stanislav, kad sam glumio u Rambo', napisao je uz fotografiju, a prikupio je i veliki broj komentara. 

Među komentarima je bilo i onih koji su mu pisali da je takva fotografija malo neprimjerena, s čime se on i složio u idućoj objavi te istaknuo kako je samo htio pokazati 'čovjeka koji je mogao birati djevojke'. 

VALENTINOVSKO DRUŽENJE Srca Gazdine kćeri privukla u Zagreb bivšu reality zvijezdu, danas majku petoro djece
Srca Gazdine kćeri privukla u Zagreb bivšu reality zvijezdu, danas majku petoro djece

Od 2016. godine u braku sa Simonom te su zajedno dobili četvero djece. Žive u Austriji, a prije par mjeseci su bili u Zagrebu gdje je Simona promovirala svoju knjigu 'Kako sam tražila ljubav'. U njoj je progovorila i o najtežim trenucima iz prošlosti, kao i da je s 15 godina prvi put probala heroin. 

Foto: Facebook/srpskasport

Simona je za InMagazin tada rekla i kako je s bivšim suprugom Antom Gotovcem u dobrim odnosima, bez obzira na turbulentnu vezu i brak koji je završio 2010. godine. Tada je potvrdila i kako je postala baka jer je njezina najstarija kći Gabrijela, koju je dobila u braku s Antom, postala majka. 

POTRESNA ISPOVIJEST Simona Mijoković: S 15 godina sam prvi put probala heroin, našmrkala sam se prije nastave
Simona Mijoković: S 15 godina sam prvi put probala heroin, našmrkala sam se prije nastave

- Gabriela koja je otišla od nas, koja je ušla u jednu zajednicu, koja nije bila baš po mojoj volji, ali opet iako mlada, ona se ostvarila u životu. Ona je rekla 'da' životu s 18 godina, nije abortirala, rodila je i stvorila je svoju obitelj - rekla je Simona tada-

