Mišina kći: Tata je napunio 82., ali nismo slavili, on se odmara. Šušnjara? To je njena odluka...

Dobro sam, evo me u Dalmaciji. Jako je vruće. Ovo ljeto je baš show od vrućine. Odeš na kupanje, skočiš i već nakon dvije sekunde moraš ponovno, jer kao da nisi bio u moru, govori nam pjevačica Ivana Kovač (45).

Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL

Unatoč visokim temperaturama, kći legendarnog Mate Miše Kovača (82) radi punom parom. Nedavno je objavila pjesmu 'Ovisan', čiju glazbu potpisuje Marija Mirković, a tekst Neno Ninčević. Pred njom su brojne ljetne gaže, a sprema i treći studijski album.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

- Radi se. Puno je gaža. Nedavno je izašla nova pjesma, a na jesen Neno Ninčević i ja krećemo s još novih projekata - najavljuje Kovač.

'Čula sam nešto okvirno o odlasku Šušnjare'

Ivana je započela karijeru 2006. godine u Magazinu. U grupi je ostala do 2010., a zatim se posvetila samostalnoj karijeri. Naslijedila ju je splitska pjevačica Andrea Šušnjara (36), koja je ovih dana najavila mogući odlazak.

- Čula sam nešto okvirno. To je njena odluka, ako nju to veseli, meni je drago što god ona odlučila. Bitno da je ona sretna - priznaje.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Mišo odmara, veselje mu budi unučica

Dok Ivana radi, njezin otac Mišo odmara. Proteklog vikenda napunio je 82 godine, mirno i bez halabuke.

- Nije bilo slavlja. Ne znam hoće li ga biti naknadno. Ako tata odluči da će ga biti, onda će ga biti - kaže pjevačica.

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

Miši radost i veselje budi unučica Elena (5), koju je Ivana dobila s dugogodišnjim partnerom Elvirom Hasanhodžićem. Malena je trenutačno s majkom u Dalmaciji. S obzirom na to da je ima tko paziti, neće ići kod djeda na praznike.

- Neće morati kad je sa mnom - kaže Ivana.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Ranije nam je rekla kako se unučica i djed obožavaju. S obzirom na to da Elena s roditeljima živi u Zagrebu, a djed u Splitu, nemaju se prilike često vidjeti. No sve to nadoknade pozivima.