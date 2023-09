'Misli čovjek da je zaglavio već 19 godina': Suprug Marijane Mikulić čestitao krivu godišnjicu

Glumica Marijana Mikulić (41) i njezin suprug Josip slave 18. godišnjicu braka. Marijana se na Instagramu pohvalila kako ju je suprug iznenadio čestitkom, jedino je promašio godinu godišnjice, ali nije mu zamjerila.

- Kakvu čestitku mi je složio muž. Još da je ubo' točne godine. Oduljilo se čovjeku. Mislio da je već 19 godina zaglavio - napisala je u objavi.

- Tek smo punoljetni. 18 godina braka. Ali cijenim trud, mužiću. Da kotrljamo zajedno još barem ovoliko. Živio ti meni. P.S. Dobila sam i cvijeće i poklon, ove godine se baš zadao. Možda da produlji auslenderski život - našalila se u opisu objave, koja uključuje njihovu fotografiju iz mlađih dana i njegov status u kojem je čestitao 19. godišnjicu.

Foto: Instagram

- Preživio sam, ljube, brak i prvu godinu punoljetnosti. S obzirom na to kakva je godina iza nas i što smo sve prošli, nazdravit ću ti još jednom. Hvala na ljubavi i strpljenju, ustrajnosti i neizmjernoj energiji koju svakodnevno ulažeš u našu obitelj. Čudo si, Bogu dragom sam zahvalan da te imam, i, eto, možda izguramo i do 20. Sretna ti 19. godišnjica - napisao je njezin suprug Josip, koji se malo zabunio.

Inače, on već neko vrijeme boravi u Berlinu u Njemačkoj, gdje će provesti godinu dana jer je dobio stipendiju zaklade Aleksander von Humboldt.

Foto: Instagram/Marijana Mikulić

- Dobro je ljudi. Nije to kao nekad kad su muževi išli, a žene ostale same brinuti o svemu po godinu dana. Nisam sama, imam ljude i sa sobom doma i u blizini. On će dolaziti, mi ćemo ići k njemu. Nisam zabrinuta ja, pa nemojte biti ni vi. Ali svakako hvala na hrpetini poruka koje sam dobila, i podrške i brige, puno mi znači - poručila je Marijana prije nego je suprug otišao zabrinutim obožavateljima.

Inače, glumica i njezin suprug profesor te pročelnik katedre za turizam na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu vjenčali su se 2005. godine. Zajedno imaju trojicu sinova - Ivana, Andriju i Jakova.

Foto: Instagram/Marijana Mikulić

