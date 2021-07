Tog 16. srpnja 1941. godine u kući Zrinke i Jakova Kovača rodio se Mate, treće i najmlađe dijete, a tridesetak godina najveća pjevačka zvijezda bivše države. Rodio se u susjedstvu još dva šibenska glazbena velikana, Vice Vukova i Arsena Dedića.

Nogomet mu je oduvijek bio velika ljubav, branio je za Šibenik, a velika želja bio mu je Hajduk. No u tinejdžerskom dobu pozornost mu je sve više odvlačila glazba, obožavao je serenade Ljube Lučeva. Kasnije se 'zaljubio' u Elvisa Presleya, a prvi ploču za Jugoton snimio je 1964. godine, i to 'I Can’t Stop Loving You' od Raya Charlesa.

Pet godina kasnije bio je proglašen najuspješnijim pjevačem.

- Dragi Mišo, sjećam se kad si kao dječak pokucao na vrata u Jugotonu i rekao da bi želio snimiti ploču. Vjerovao sam da si hrabar i da možeš snimiti neku narodnu. Ti si to odbio tražeći sebi mjesto u zabavnoj glazbi. Bio si uporan i uspio si - rekao mu je tih dana urednik u Jugotonu Pero Gotovac.

Bio je markantan, guste crne kose, ali još tad bez brkova i zlatnog lančića, uz gotovo na svim fotografijama neizbježnu cigaretu. Počeo je pjevati na festivalima, a uspjeh je došao 1969. na Vašem šlageru sezone i pjesmom Đorđa Novkovića 'Više se nećeš vratiti'. Singl se prodao u više od 200.000 primjeraka, a zvijezda je bila rođena.

Više nije trebao jesti u studentskoj menzi u koju ga je švercala grupa studenata iz Zagreba, Dalmacije i Slavonije. Prije nego što je potpisao ugovor s Jugotonom, pjevao je u Studentskom centru i tako plaćao najam sobe u kojoj je živio.

- Što sam ja bez publike? Samo prazna dvorana - govorio je Mišo na koncertima.

I uvijek mu je narod bio važan. Kakav je bio oslikava i priča jednog nam književnika. Bilo je to sedamdesetih godina, a on se nakon svađe s djevojkom (i njenom obitelji) uputio prema Splitu na trajekt. Padala je kiša, on je stopirao, kad se zaustavio golemi Citroen.

Za volanom je bio Mišo, koji je produžio svoje putovanje dobrih tridesetak kilometara kako bi književnik stigao na trajekt. Družio se sa sportašima, političari su željeli biti u njegovu društvu, no Miši je na prvome mjestu uvijek bila obitelj. Prva žena bila mu je Ljubica, druga Anita, tinejdžerska Miss Jugoslavije. S njom je dobio sina Edija i kćer Ivanu.

U međuvremenu je ostao i bez milijuna, a danas je sretan u braku s Lidijom. Velike proslave rođendana neće biti. Mišo pazi, zbog korone rijetko izlazi iz kuće...