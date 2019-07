Mišo slavi 78. rođendan, Ivana razveselila obožavatelje fotkom

🎉🎉Sretan rođendan ćaća moj🎉🎉 ❤️... do neba i nazad !❤️❤️❤️

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IVANA KOVAČ ® (@ivanakovacofficial) on Jul 16, 2019 at 1:04am PDT