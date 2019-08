Mišo sve prati: 'Razveselile su ga tetovaže njegovih fanova...'

Stihovi najdražih pjesama, Mišo Kovač (78) sa sunčanim naočalama ili u karakterističnoj pozi s koncerta, raširenim rukama, samo su neke od tetovaža obožavatelja legendarnog pjevača. A oni su uoči njegova koncerta u zagrebačkoj Areni 26. listopada sve aktivniji. Ispratio je to i Mišo s oporavka u toplicama.

- Razveselilo ga je, kako ne bi, pa on je čovjek iz naroda. Iako je navikao na takve stvari, drago mu je da ga ljudi cijene. On naizgled djeluje nezainteresirano, ali sve on dobro prati - ispričao nam je Duško Šarac (77). Skladatelj poznaje pjevača iz djetinjstva. Ta je šibenska veza neraskidiva. On mu je bio i prvi čestitar 78. rođendana, koji je Mišo proslavio prošlog mjeseca.

- I tad je bio u toplicama. Bio je dugo u bolnici, sad se oporavlja i dobro je. Ma, on je medicinski fenomen. Što je sve prošao u životu, a još se drži. Veseo je i voli se šaliti - kaže Šarac. Mišin prijatelj vjeruje kako će biti spreman za veliki koncert.

- Njegovi su koncerti ionako specifični, on se pojavi, a publika počne pjevati - dodao je. A među njima bi trebao biti i Mate Boras (33), koji je za svoje tetovaže dobio najviše glasova na stranici 24sata.hr. Ujedno je najavio i treću 'Mišinu' tetovažu, stihove jedne pjesme.