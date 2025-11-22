Miss Jamajke u teškom je stanju nakon pada s pozornice: 'Nalazi se na intenzivnoj njezi, molimo'

Miss Jamajke, dr. Gabrielle Henry, koja je tijekom preliminarnog natjecanja u večernjim haljinama na izboru za Miss Universe u Tajlandu pala s pozornice, i dalje se nalazi u bolnici. Snimke nesreće koje su se brzo proširile društvenim mrežama prikazuju trenutak u kojem je, hodajući u dugoj narančastoj haljini, promašila stepenicu i pala s ruba pozornice.

Članovi organizacije odmah su joj priskočili u pomoć te je, nakon imobilizacije na nosilima, prevezli u bolnicu u Bangkoku.

Organizacija Miss Universe tad je potvrdila da je Gabrielle u stabilnom stanju i da nema slomljenih kostiju, ali zadržana je na promatranju. Ipak, posljednje informacije otkrivaju da se oporavak ne teče onako brzo kako se isprva očekivalo.

Foto: Athit Perawongmetha

Organizacija Miss Universe Jamajke objavila je da je Henry smještena na odjel intenzivne njege, gdje će ostati najmanje sedam dana uz stalni nadzor liječnika. Njezina sestra, dr. Phylicia Henry-Samuels, izjavila je za People da se Gabrielle 'nažalost ne oporavlja tako dobro kako su se nadali', ali da bolnica provodi sve potrebne tretmane i pretrage.

Organizacija je javnost zamolila za molitvu i podršku.

- Ljubazno molimo građane i korisnike društvenih mreža da se suzdrže od širenja negativnih komentara, dezinformacija ili spekulacija koje bi mogle dodatno opteretiti obitelj - stoji u priopćenju.

Foto: Instagram/miss universe

- Naš je glavni fokus Gabriellein oporavak i dobrobit njezinih najbližih. Molimo za nastavak suosjećanja, obazrivosti i poštivanja privatnosti u ovom izazovnom razdoblju - dodali su.

Foto: Instagram