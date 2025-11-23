Laura Gnjatović podijelila novu uspomenu s 'Miss Universea': Otkrila kome duguje zahvalnost

Nakon izbora za 'Miss Universe 2025', hrvatska predstavnica Laura Gnjatović nastavlja dijeliti trenutke koji su je obilježili na ovom velikom natjecanju. Iako su reflektori bili usmjereni na glamur i scenski nastup, Laura je sada pokazala i onu topliju, intimniju stranu iskustva koju publiku ne vidi.

U najnovijoj objavi na Instagramu pozirala je uz muškarca kojem se, kako je otkrila, želi posebno zahvaliti. U elegantnoj crnoj haljini s visokim prorezom i sofisticiranim make-upom, Laura odiše smirenošću i samopouzdanjem, dok njezin prijatelj u baršunastom sakou zrači prijateljskom energijom.

- Posebna zahvala ovom divnom gospodinu. Hvala ti što si bio velika podrška svakoj od nas djevojaka koje su pokušale predstaviti svoju zemlju u najboljem svjetlu. Tako si topla i srčana osoba. Pozdrav iz Hrvatske - napisala je Laura u opisu ispod objave.

Hvala ti draga moja...Ti si tako nevjerojatna kraljica iznutra i izvana. I hvala ti što dijeliš svoje prekrasno svjetlo sa svima. Već mi nedostaješ. Hvala ti na daru dobrote i prijateljstva, uzvratio joj je Uno Rodriguez, a u komentarima su joj se javili i brojni drugi obožavatelji.

'Vrh', 'Najbolji', 'Očarana sam', 'Nevjerojatno'. Bravo', 'Prelijepa žena', 'Čestitam i sve najbolje u budućnosti. Draga Laura, pozdrav iz Stuttgarta, Njemačke i Hrvatske, pisali su joj.

Inače, Laura je bila jedna od najkomentiranijih hrvatskih ljepotica aktualne generacije. Nedavno je otputovala u Tajland kako bi predstavila Lijepu Našu na izboru za 'Miss Universe 2025'. Mlada Zadranka pistom je prošetala nekoliko puta prije samog finala, a najviše pažnje privukla je u večernjoj haljini u kojoj je mnoge podsjetila na legendarnu Jessicu Rabbit.

Natjecanje je, međutim, obilježio i niz kontroverzi. Jedna od natjecateljica demonstrativno je napustila pripreme na Tajlandu nakon što ju je jedan od direktora organizacije javno prozvao, a svi su mediji pratili svaki njezin korak. Također, neki od sudaca povukli su i ostavku. Usto, pred samo finale, tri su natjecateljice završile trovanjem hrane.

Podsjetimo, Laura se plasirala među 30 najboljih, što je sjajan rezultat uzimajući u obzir snažnu konkurenciju ovogodišnjeg izbora. Titulu Miss Universe 2025. odnijela je predstavnica Meksika, Fatima Bosch, dok su mjesta pratilja zauzele misice Tajlanda, Venezuele, Filipina i Obale Bjelokosti.

Foto: Chalinee Thirasupa