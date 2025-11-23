Obavijesti

IZA KULISA PRESTIŽNOG NATJECANJA

Laura Gnjatović podijelila novu uspomenu s 'Miss Universea': Otkrila kome duguje zahvalnost

Piše Marinela Mesar,
Laura Gnjatović podijelila novu uspomenu s 'Miss Universea': Otkrila kome duguje zahvalnost
1
Foto: Instagram

Laura je u kratkom osvrtu otkrila koliko joj je značila podrška koju je dobivala iza pozornice, naglašavajući da će taj dio natjecanja pamtiti jednako snažno kao i trenutke na pisti, iako je bila tek u 30 najljepših...

Nakon izbora za 'Miss Universe 2025', hrvatska predstavnica Laura Gnjatović nastavlja dijeliti trenutke koji su je obilježili na ovom velikom natjecanju. Iako su reflektori bili usmjereni na glamur i scenski nastup, Laura je sada pokazala i onu topliju, intimniju stranu iskustva koju publiku ne vidi. 

U najnovijoj objavi na Instagramu pozirala je uz muškarca kojem se, kako je otkrila, želi posebno zahvaliti. U elegantnoj crnoj haljini s visokim prorezom i sofisticiranim make-upom, Laura odiše smirenošću i samopouzdanjem, dok njezin prijatelj u baršunastom sakou zrači prijateljskom energijom.

LIJEPA ZADRANKA Laura Gnjatović podijelila fotku koja joj je posebna s natjecanja za 'Miss': 'Moje lice sve govori'
Laura Gnjatović podijelila fotku koja joj je posebna s natjecanja za 'Miss': 'Moje lice sve govori'

- Posebna zahvala ovom divnom gospodinu. Hvala ti što si bio velika podrška svakoj od nas djevojaka koje su pokušale predstaviti svoju zemlju u najboljem svjetlu. Tako si topla i srčana osoba. Pozdrav iz Hrvatske - napisala je Laura u opisu ispod objave.

Hvala ti draga moja...Ti si tako nevjerojatna kraljica iznutra i izvana. I hvala ti što dijeliš svoje prekrasno svjetlo sa svima. Već mi nedostaješ. Hvala ti na daru dobrote i prijateljstva, uzvratio joj je Uno Rodriguez, a u komentarima su joj se javili i brojni drugi obožavatelji.

'Vrh', 'Najbolji', 'Očarana sam', 'Nevjerojatno'. Bravo', 'Prelijepa žena', 'Čestitam i sve najbolje u budućnosti. Draga Laura, pozdrav iz Stuttgarta, Njemačke i Hrvatske, pisali su joj. 

NIKAD VIĐENE FOTKE Ma žiri nema pojma: Laura je za nas prava Miss Universe. Evo kako je izgledala u djetinjstvu
Ma žiri nema pojma: Laura je za nas prava Miss Universe. Evo kako je izgledala u djetinjstvu

Inače, Laura je bila jedna od najkomentiranijih hrvatskih ljepotica aktualne generacije. Nedavno je otputovala u Tajland kako bi predstavila Lijepu Našu na izboru za 'Miss Universe 2025'. Mlada Zadranka pistom je prošetala nekoliko puta prije samog finala, a najviše pažnje privukla je u večernjoj haljini u kojoj je mnoge podsjetila na legendarnu Jessicu Rabbit.

LIJEPA ZADRANKA U top 12 nije ušla, ali evo što je slušala Laura Gnjatović prije velikog izlaska na pozornicu...
U top 12 nije ušla, ali evo što je slušala Laura Gnjatović prije velikog izlaska na pozornicu...

Natjecanje je, međutim, obilježio i niz kontroverzi. Jedna od natjecateljica demonstrativno je napustila pripreme na Tajlandu nakon što ju je jedan od direktora organizacije javno prozvao, a svi su mediji pratili svaki njezin korak. Također, neki od sudaca povukli su i ostavku. Usto, pred samo finale, tri su natjecateljice završile trovanjem hrane. 

ODUŠEVILA SVE Miss Laura za 24sata: Drago mi je da sam 'razglasila' Hrvatsku, sada se vraćam 'starom' životu
Miss Laura za 24sata: Drago mi je da sam 'razglasila' Hrvatsku, sada se vraćam 'starom' životu

Podsjetimo, Laura se plasirala među 30 najboljih, što je sjajan rezultat uzimajući u obzir snažnu konkurenciju ovogodišnjeg izbora. Titulu Miss Universe 2025. odnijela je predstavnica Meksika, Fatima Bosch, dok su mjesta pratilja zauzele misice Tajlanda, Venezuele, Filipina i Obale Bjelokosti. 

74th Miss Universe pageant in Bangkok
Foto: Chalinee Thirasupa

