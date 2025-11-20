Miss Laura Gnjatović oduševila je fanove fotkama u bikiniju: 'Kakva žena, europski favorit...'

Hrvatska kandidatkinja za Miss Universe, Laura Gnjatović, jučer se publici na prestižnom natjecanju predstavila u čak tri kombinacije. Jedna od njih bio je i kupaći kostim u kojem je prošetala modnom pistom te se istaknula među ostalim natjecateljicama.

Misica koja je svojim izgledom i osobnošću osvojila srca mnogobrojnih obožavatelja, na svom je Instagram profilu s pratiteljima podijelila čak dvije objave koje sadržavanju njene fotografije u smaragdno zelenom bikiniju. Osim njega, na sebi je imala i zlatni remen koji je ležerno visio ispod njenog struka. Dugu smeđu kosu raspustila je u valovima, a lice naglasila šminkom u zemljanim tonovima.

U prvoj je objavi fanovima pokazala kako je izgledalo šminkanje prije izlaska na pistu, a oni su je u komentarima zasipali riječima hvale. 'Prelijepa', 'Savršenstvo!! Volim te!!', 'Naš europski favorit', 'Najljepša djevojka na svijetu', 'Zapanjujuća kao i uvijek', 'Kakva žena', samo su neki od njih.

Laskave riječi nisu izostale ni ispod druge objave u kojoj je lijepa Zadranka otkrila kako je bikini koji je nosila zapravo dio kolekcije 'Power of Love' filipinskog brenda 'BENCH/'. Kao što je ranije spomenuto, ova 23-godišnjakinja jučer je briljirala u još dva modna izdanja.

Na natjecanju u nacionalnim kostimima, u sklopu kojega kandidatkinje svojim 'outfitom' predstavljaju posebnosti svoje domovine, Laura se pojavila u srebrnoj kreaciji hrvatskog dizajnera Jurja Zigmana, koja je inspirirana ugroženom školjkom, plemenitom periskom. Kasnije je pozornicom prošetala i u raskošnoj crvenoj, dugoj haljini koja podsjeća na morske koralje.

Foto: Athit Perawongmetha

Finale ovog izbora ljepote održat će se noćas, a obožavatelji će napokon saznati koja od kandidatkinja će laskavu titulu Miss Universe ponijeti kući. Jedna od glavnih favoritkinja je i naša misica te joj mnogi predviđaju veliki uspjeh.