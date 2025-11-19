Naša misica Laura Gnjatović: Stopala su mi u ranama, ni na hitnoj nije ovako naporno...

Ni posao na hitnoj nije ovako naporan, kaže Laura Gnjatović, koja se u Tajlandu bori za titulu najljepše žene svijeta. Hrvatska Miss Universe ondje je već dva tjedna, okružena s još 132 natjecateljice. No lijepa Zadranka, koja u Dubrovniku radi kao medicinska sestra na hitnoj pomoći, ne gubi se u masi. Strani je mediji ističu kao jednu od favoritkinja, a podrška koju prima iz Hrvatske i svijeta dodatno je ohrabruje.

- Automatski mi je nekako i lakše prolaziti kroz sve ovo jer mi je čak jedan dio ljudi rekao da bez obzira na plasman to mi je najdraže da sam ja njihova pobjednica pa me to motivira nemate pojma koliko - rekla je Laura za Dnevnik Nove TV.

U srijedu je odradila preliminarna natjecanja u nacionalnom kostimu, kupaćem kostimu i večernjoj haljini, a iza glamura krije se vrlo naporan tempo.

- Dosta je naporno jer sam po cijele dane u visokim petama. Stopala su mi omotana u tapeove, ovo su rane, to vam je dva tjedna konstantnog hodanja u štiklama. Ja sam bez štikli jedino u sobi, a to je par sati noću i to je to tako da naporan je tempo, shootinzi, snimanja, slikanja... Stvarno je cijeli dan bukiran od početka do kraja - ispričala je Zadranka.

Kad je riječ o očekivanjima, skromna je i prizemljena: 'S bilo kakvim plasmanom bih bila zadovoljna. Naravno da ciljam na što veći, ali i da ga ne ostvarim, znam da sam dala sve od sebe'.

Izbor je obilježio skandal meksičke i tajlandske organizacije, a Laura je pojasnila što se zbilo iza scene.

- Vratili smo djevojku iz Meksika u natjecanje. Ona je trebala biti izbačena, ali smo se izborile da je vratimo i da stanemo na kraj toj nepravdi. Ovo ostalo što se događalo ja nemam blage veze, zato što smo mi cure zaokupirane našim osobnim rastom i rasprostranjivanjem imena naše zemlje. Generalno tako da nisam uspjela ni popratiti što se događalo dalje a meni je bitno da je cura vraćena na svoje mjesto i da je sve prošlo korektno - otkrila je.

Do finala su ostala tek dva dana, a svi se pitaju može li kruna napokon u Hrvatsku?

- Nadam se da će sve proći u redu i da ćemo se idući put čuti s ovakvom perspektivom jer će ovdje nešto stajati - poručila je Laura, pokazujući krunu.

