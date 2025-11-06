Miss Universe Srbije izazvala je brojne rasprave: 'Predstavlja nas manekenka iz Mongolije'

Na službenom Instagram profilu Miss Universe objavljene su fotografije Jelene Egorove, predstavljene kao Miss Universe Serbia 2025, čime je službeno potvrđeno da će upravo ona predstavljati Srbiju na predstojećem izboru za Miss Universe 2025. Natjecanje će se održati 21. studenog u Tajlandu, a izbor Egorove već je izazvao snažne reakcije u javnosti, kako u Srbiji, tako i u regiji.

Vijest je izazvala podijeljene reakcije: dok jedni ističu da ljepota ne poznaje granice i da porijeklo ne bi trebalo biti presudno, drugi smatraju kako je „neobično“ da srpsku zastavu nosi djevojka koja nikada nije živjela u Srbiji, navodi Kurir. U komentarima na društvenim mrežama mnogi su pohvalili Jeleninu ljepotu, dok su drugi izrazili iznenađenje zbog njezina izbora. Dio korisnika ističe da posjeduje srpsku putovnicu, što joj omogućava sudjelovanje u natjecanju.

Inače, Egorova je rođena u Jakutiji, u Rusiji. Diplomirala je kriptoekonomiju na Moskovskom državnom sveučilištu. Njezini roditelji su se 1982. godine preselili iz Mongolije u Rusiju, otac joj je tatarskog, a majka jakutskog podrijetla. Ima 28 godina i već deset godina aktivno djeluje u svijetu mode i digitalnih tehnologija.

Foto: Instagram/msjelenae

Prije nego što je izabrana za Miss Universe Serbia, Egorova je predstavljala Mongoliju na izboru Miss Grand International.

Nakon objave o Jeleninoj nominaciji, nacionalna organizacija Miss Serbia, koja desetljećima organizira službeni izbor ljepote u zemlji, oglasila se službenim priopćenjem. U njemu je iznijela kritiku prema aktualnoj strukturi i standardima izbora Miss Universe.

„Natjecanje Miss Universe odavno više nije ono što je nekada bilo. Nakon što je Donald Trump prodao vlasnička prava, ovo nekad prestižno natjecanje prešlo je u ruke sumnjivih organizatora koji su potpuno urušili njegov kredibilitet i tradiciju dugu više od sedam desetljeća", stoji u priopćenju.

U izjavi dalje navode da se Srbija ove godine službeno povukla iz natjecanja Miss Universe, te da Egorova nije legitimna predstavnica Srbije.

„Pod našom zastavom nastupa manekenka iz Mongolije, što je apsurd bez presedana. Srbija ove godine nema svoju predstavnicu na Miss Universeu. Naša službena Miss Serbia natječe se isključivo na izboru Miss World,“ zaključuje se u priopćenju.

Organizacija također upozorava na „neregularnosti“ u sustavu licenciranja, ističući da se pojedinim natjecateljicama dodjeljuju lente zemalja koje nikada nisu predstavljale, a da čak pet djevojaka albanskog podrijetla ove godine predstavlja pet različitih država.