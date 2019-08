Misteriozna smrt bivše zečice: Tulumarila, srušila se i umrla

Ruska policija istražuje smrt Janne Rasskazove (29), bivše Playboyjeve zečice rodom iz Ukrajine koja je preminula 11. kolovoza u Moskvi. Rasskazova se srušila pred prijateljima u svojem domu u Moskvi nakon nekoliko dana partijanja.

Foto: Instagram

Njezin prijatelj je otkrio kako je mlada Ruskinja u to vrijeme bila na vitaminskom detoksu te uzimala razne lijekove, a kako se nije osjećala najbolje zamolila je doktora iz privatne klinike da ju liječi kod kuće.

Inače DJ-ica, Rasskozova je nakon nekoliko dana partijanja zaspala, no njezini prijatelji primijetili su kako čudno diše te su je probudili. Janna se zatim dignula iz kreveta i krenula prema kuhinji, no na putu do kuhinje počela se gušiti, a nedugo nakon toga pala je u nesvijest.

Foto: Instagram

Liječnička ekipa je na poziv došla u dom Ukrajinke, no proglasili su smrt. Obdukcija tijela još nije napravljena, no šuška se kako je do smrti došlo zbog uzimanja različitih tableta koje se zajedno ne bi smjele konzumirati.