Misteriozni Misha za 24sata: 'Ni obitelj ne zna da ću biti na Dori! Maska? Ima veze s Kanyeom...'

Nitko od mojih bližnjih ne zna da sam se prijavio na Doru, volim sve raditi u tajnosti, priča nam Misha, jedan od ovogodišnjih kandidata na hrvatskom izboru pjesme za Euroviziju. Publici na Prisavlju i gledateljima ispred malih ekrana predstavit će se s house pjesmom ''One day''. Tajanstveni izvođač svoj identitet krije iza maske izrađene u Los Angelesu, a svoj svijet naziva ''Misha republikom''.

Foto: Privatni album

- Poanta nikad nije bila da se ljudi pitaju tko je iza maske. Misha je točno ono što vidite. Željeli smo da naglasak bude na glazbi, a ujedno upakirati sve u nešto što je interesantno i ne svakodnevno - govori nam Misha.

Isti tim radi masku Kanyeu Westu i Mishi

Američki reper Kanye West nosi masku, pjevačica Sia se skriva iza dugih šiški, a s ovih prostora bijelu čarapa na glavu je navukao srpski reper DeVito. Inspiracija, kako kaže Misha, nisu bili oni, ali maska ima neku vezu s Kanyejem.

- Inspiracija nije DeVito - kaže nasmijano i nastavlja: "Ima takvih izvođača već dosta. Kod nas imate i Nipplepeople. Maska se zaista dogodila spontano. Izradili su je ljudi iz Los Angelesa koji su napravili masku Kanyeu Westu. Zapravo je naša maska najsličnija njemu kad bolje razmislim".

Foto: Profimedia

Pjesma ''One day'' nije rađena s namjerom da ide na Doru ili Euroviziju.

- To je ujedno i njezina najjača strana. Nismo je radili po nekom receptu koji je uobičajen za te festivale. Mislim da se to i čuje - kaže najmisteriozniji izvođač na ovogodišnjoj Dori i dodaje:

- Pjesma je nastala prije nekog vremena, a spontano se dogodilo da je tekst nastao na engleskom, tako nas je furalo. Baš zato što je na engleskom, došli smo na ideju da je pošaljemo na Doru i tako se sad nalazimo ovdje. Inače se nekako automatski događa da kad glazbenici rade pjesmu za Euroviziju, počnu koristiti neke od šablona. Ili idu na eksces i iznenađenje, ili u ono što ja zovem 'brojalice', ili pak idu na pjesmu koja se pamti jer ima to što mi zovemo 'fore i fazoni', ili pak neka zgodna pjevačica ima nastup koji je visoko koreografiran pa nas time zabavlja poput akrobate na Olimpijadi - smije se Misha.

Kaže da je ''One day'' moderna pjesma koju ''možemo zamisliti kako se vrti na bilo kojoj radiopostaji u Europi''.

- Primijetili smo da pjesme s forama privuku jako puno pozornosti kod eurovizijske publike i to je sasvim OK, ali najčešće na kraju ipak pobijedi radiofonična pjesma koja je prije svega pjesma - zaključuje Misha.

Glazbenik je u djetinjstvu sanjao snimiti pjesmu koja će se slušati diljem svijeta i puštati na svim radiopostajama.

- Nastupom na Euroviziji bih se vjerojatno najviše približio ostvarenju toga sna - kaže.

U tijeku su pripreme za nastup na Dori, a Misha kaže kako ima mnogo prepreka zbog raznih pravila.

- Mi pjevamo sve uživo, uključujući prateće vokale, što ne rade svi. Radi toga moramo na sceni imati četiri osobe koje pjevaju prateće vokale, a po pravilima Eurovizije na sceni može biti najviše šest ljudi. To znači da uz četiri prateća vokala ostaje mjesta za pjevača i jednog plesača. Nije to baš idealno, ako želimo dinamičan nastup s obzirom na to da prateći vokali uglavnom ne plešu. Ali napravit ćemo maksimalno koliko možemo da bude dinamično i interesantno. Želja nam je da vizualno nastavimo nivo koji smo dobili u spotu pjesme 'One Day' - objašnjava Misha.

Podupire ga Tony Cetinski

Dio spota je rađen u Los Angelesu, a dio u Hrvatskoj.

- Spot je kombinacija AI i postprodukcije. Imali smo tu sreću da je pjesma takva da je netko u Los Angelesu može čuti i da mu se sviđa, a kad se pjesma sviđa onima koji rade spot, onda nema pogreške - priča Misha.

Glazbenik jedini na Dori ima pjesmu house žanra i smatra kako zbog toga ostale kandidate ne vidi kao direktnu konkurenciju.

- Kako na Euroviziji, pa tako i na Dori, jako malo pjesama koketira s house zvukom. Nama je cilj napraviti najbolji mogući nastup, želimo i da svi drugi naprave maksimalno dobar posao na pozornici, a onda na kraju ljudi neka biraju po ukusu. Ako ih u tom trenutku ponese balada, neka odaberu najbolju baladu i za nju glasaju, a ako im je blizak naš zvuk i zadovoljni su našim nastupom, onda neka glasaju za nas. Bitno je da publika ima dobar izbor - priča Misha.

Pjevač od početka veliku podršku ima od kolege Tonyja Cetinskog.

- Tony je fan od prvog dana. Volimo i mi njega. Radimo na tome da mu napravimo domovnicu ili barem stalni boravak u Misha republici. Kažu nam da su papiri skoro gotovi - smije se Misha. Dosad je samo imao prilike nastupiti u Misha republici, za koju kaže da je to zemlja u koju se doseljavaju svi koji su u svom svijetu bili za nešto proglašeni čudnima i neprilagođenima.

Foto: Privatni album

- U Misha republici nitko ne osuđuje, svi vole umjetnost, a naročito glazbu. Najviđeniji stanovnici su DJ-i, a kreativnost je najbitnija vrlina. Valuta koja vlada u Misha republici je emocija. Njome se dobiva sve što je potrebno za život - priča nam.

Obitelji još nije ništa rekao

Najmisteriozniji izvođač još nije otkrio bližnjima da će nastupiti na Dori.

- Doslovno nitko ne zna ništa. Baš se ovih dana spremam reći roditeljima i bližim prijateljima. Ja sam malo čudan po tom pitanju. Volim raditi sve u tajnosti. to mi daje energiju i fokus. Volim na kraju iznenaditi bližnje s nečim što je već dobilo neki oblik ili značaj. To me fura. Ne znam zašto. Morao bih pitati nekog terapeuta (smijeh). No sad je pomalo postalo nemoguće kriti sve ovo jer se količina angažmana oko nastupa toliko penje da se više ne može skrivati ništa - kaže.

Na Mishinu Instagram profilu u potpisu stoji ''Svi samo plešu". Za njega, kako kaže, to znači da su svi ljudi u suštini isti.

- Svi želimo isto, svi smo povezani. Samo trebamo obratiti pozornost jedni na druge. Tekst pjesme je vrlo jednostavan. Namjerno smo ga takvog napisali. Pjesma je nastala uslijed jedne veze u kojoj je druga strana bila toliko fokusirana na vlastiti ego, socijalne medije, lajkove i slično da je veza radi toga pukla. Tekst govori o tome. Jednoga dana kad ogledala padnu i pogledate oko sebe, vidjet ćete da se oko vas život događa (svi plešu), a vi ste bili odsutni. To je jedan od načina da se tekst protumači, naravno svatko sebi može naći svoj smisao - objašnjavam nam.

'Loreen je najkompletnija'

Glazbenik očekuje da će njegov nastup na Dori biti dobar i kvalitetan, a njega oduševljavaju najjednostavniji eurovizijski nastupi s iskrenom emocijom koji ''pometu sve cirkuse koji su bili prije i poslije njega''.

- Tu je Arcade, pa onaj Portugalac prije nekoliko godina, Marco Mengoni s 'Due Vite' i njima slični. No u klasičnom smislu performansa, Loreen je najkompletnija i neprikosnovena po meni, što se tiče kombinacije pjesme i nastupa - govori nam.

Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS

Za pjesmu ''One day'' smatra da će joj trebati više vremena da dođe do publike.

- Sve više dobivamo reakcija kako nas sve više ljudi sluša i stavlja na svoje playliste, pa nas tako neki počinju smatrati favoritima. Očekujem da će do nastupa na Dori ljudi već dobrano zavoljeti tu našu pjesmu pa će onda to biti vidljivo i na rezultatu glasovanja. Nema vremena i nema nam kraja. To je naš moto - zaključio je Misha.