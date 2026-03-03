Mjesec dana poslije eksplozije na Dedinju, Čolić najavio veliki koncert u Slavonskom Brodu

Glas koji je obilježio desetljeća, čuvar najljepših ljubavnih pjesama koje odavno imaju status himni i umjetnik čija se energija ne troši, nego godinama samo dobiva na sjaju, legendarni Zdravko Čolić 20. lipnja stiže u Slavonski Brod i to u jedinstveni ambijent Tvrđave Brod.

Foto: Dario Horvat

U taj se prostor Čolić vraća prvi put nakon 2012. godine, a taj vremenski razmak samo je dodatno pojačao iščekivanje publike. Jer, njegovi su koncerti više od nastupa – oni su glazbeni događaji u kojima svaka pjesma ima svoje mjesto i težinu, večeri u kojima se briše granica između izvođača i publike. Malo je umjetnika koji s takvom lakoćom nose višesatni repertoar satkan od bezvremenskih hitova, a da pritom svaki refren zvuči jednako svježe kao i prvoga dana. Svaka balada nosi novu nijansu, a svaki brzi ritam potvrđuje njegovu nenametljivu, ali nepogrešivu dominaciju pozornicom.

Foto: Dario Horvat

Posebnu težinu ovom koncertu daje i prostor koji je mnogo više od kulise. Tvrđava Brod, monumentalno barokno zdanje iz 18. stoljeća, koje je mjesto susreta kulture i povijesti, prostor koji svakoj manifestaciji daje dodatnu dimenziju ozbiljnosti i svečanosti. U takvom ambijentu, pod otvorenim nebom i među zidinama koje nose priče prošlih vremena, Čolićeva glazba dobiva gotovo filmski okvir. Koncert pod otvorenim nebom, unutar zidina koje stoljećima čuvaju grad, pružit će publici doživljaj koji nadilazi standardni glazbeni spektakl.

Foto: Dario Horvat

Povratak Čolića u Slavonski Brod stoga nije samo još jedan datum u koncertnom kalendaru, nego događaj koji ima i emotivnu i simboličnu vrijednost. Bit će to večer slavlja glazbe koja je obilježila živote generacija, a ulaznice su već dostupne putem sustava Eventim.

Podsjetimo, prije mjesec dana na Čolićevu su vilu na beogradskom Dedinju bacili bombu, no on tada nije bio u Sribiji.

Foto: Dario Horvat

- Trenutno sam izvan Srbije. U Zagrebu sam, gdje završavam posljednje pjesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu, svi su dobro. Razumijem interes medija, ali moram istaknuti da su neki navodi u posljednjim tekstovima interpretirani na način koji ne odgovara točnoj i pravoj situaciji. Mislim da je važno da se informacije plasiraju odgovorno i na osnovu provjerenih činjenica. Uviđaj je u tijeku i čekamo izvještaj policije - izjavio je tada glazbenik.