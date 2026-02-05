Mlada pjevačica iz The Voicea preminula od ugriza zmije

Smrt nigerijske pjevačice Ifunanye Nwangene nakon ugriza zmije izazvala je val ogorčenja i tuge, ali i otvorila ozbiljna pitanja o dostupnosti ključnih lijekova u bolnicama. Mlada umjetnica preminula je u bolnici samo nekoliko sati nakon što ju je zmija ugrizla dok je spavala u svom stanu u glavnom gradu Nigerije, Abuji, piše The Guardian.

Dvadesetšestogodišnja pjevačica i bivša natjecateljica showa The Voice Nigeria probudila se oko 8.30 ujutro zbog ugriza sive zmije za zapešće. Kasnije su u njezinu stanu pronađene dvije zmije, među njima i srednje velika kobra u spavaćoj sobi. U bolnici je, prema riječima bliskih osoba, tjeskobno čekala terapiju.

Unatoč tome što je odmah potražila liječničku pomoć, Nwangene je umrla dok je njezin prijatelj stajao u ljekarni pokušavajući nabaviti protuotrov koji joj je bio potreban.

Vijest o njezinoj smrti, koja se dogodila 31. siječnja, brzo se proširila i potaknula žestoku raspravu o spremnosti nigerijskih bolnica da liječe smrtonosne ugrize zmija.

Nwangene, poznata i pod umjetničkim imenom Nanyah, sudjelovala je u The Voice Nigeria 2021. godine, a prema riječima prijatelja pripremala je svoj prvi samostalni koncert kasnije ove godine. Njezin zbor u oproštajnoj poruci opisao ju je kao zvijezdu u usponu, “na pragu dijeljenja svojeg nevjerojatnog talenta sa svijetom”.

U posljednjoj poruci prijateljima napisala je: “Molim vas, dođite.”

Prema objavama njezina brata na društvenim mrežama, u prvoj bolnici u Abuji u koju je Nwangene stigla nije bilo dostupnog protuotrova. Potom je prebačena u Federalni medicinski centar (FMC), gdje je primila terapiju, uključujući polivalentni zmijski protuotrov.

Unatoč liječenju, preminula je nakon onoga što je bolnica opisala kao “teške neurotoksične komplikacije od ugriza zmije” i “naglo pogoršanje stanja”.

Sam Ezugwu, ravnatelj zbora Amemuso, čija je članica bila Nwangene, požurio je u bolnicu nakon što je pomoć zatražila u WhatsApp grupi zbora.

“Rekli su nam da im hitno treba neostigmin i dodatne doze već primijenjenog lijeka, objašnjavajući da je bolnica iscrpila svoje zalihe”, izjavio je.

No dok je u obližnjoj ljekarni kupovao lijek, Nwangene je preminula.