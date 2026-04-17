Mlada Splićanka nakon pobjede u srpskom showu osvaja scenu i kod kuće, evo što sve priprema

Pjevačica Đana Smajo (22) osvojila je publiku objedom u IDJ Showu, kada je odnijela i nagradu vrijednu čak 125 tisuća eura. Natjecala se u nekoliko talent emisija, publici se predstavila nekoliko puta na Dori te duetom s kolegicom i prijateljicom Albinom Grčić, a ove godine samostalno dolazi na Zagrebački festival s autorskom pjesmom "Ostavljam". U intervjuu za 24sata je komentirala kako je krenula njezina karijera, tko joj je najveća podrška te kakvi su joj planovi za budućnost.

- Dosta sam rano znala da je glazba ono čime se želim baviti do kraja života. Od desete godine aktivno radim na pjevanju, dugi period sam imala i mentoricu u Splitu, Teanu Kovačević, nastupala sam na raznim festivalima diljem Europe, čak sam se i natjecala u dječjem talent showu Zvjezdice, i to dvaput. Rekla bi da mi se u šesnaestoj godini javila želja za većim stvarima; za pravljenjem pjesama, nastupanjem na pozornicama pred većim masama i tada sam sam napravila prvi veći korak i prijavila se na Doru, a nedugo nakon nastupala i na 70. Zagrebačkom festivalu u duetu s Albinom i pjesmom „Žar” - komentirala je mlada Splićanka. Odmah nakon toga dobila je želju da se samostalno predstavi na istoj pozornici te joj je jako drago što pred publiku stiže s autorskom pjesmom. Osvrnula se i na suradnje s kolegama.

- Imala sam čast raditi s raznim jako talentiranim umjetnicima, glazbenicima, producentima i nema mi većeg zadovoljstva nego stvarati u suradnji s njima. Poslije sudjelovanja u regionalnom IDJ Showu i pobjede, dobila sam još više poznanstava na kojima sam jako zahvalna. Nadam se još mnogima - istaknula je. Smajo je komentirala i što ju motivira da ostane vjerna svome stilu.

- Moram priznati, nisam još spremna da se u potpunosti predam jednom stilu. Mlada sam, volim dosta raznoliku glazbu, od jazza, popa pa sve do elektronike, tako da sam jako otvorena eksperimentiranju i upoznavanju s raznim glazbenim stilovima. Rekla bih samo da u potpunosti znam kako želim zvučati i da mi je jako bitno da mi pjesme budu vokalno bogate koji god žanr one bile. Svakako sve radim po osjećaju i iz emocije i smatram da svatko može naći svoju publiku koja na sličan ili isti način osjeća. Zato volim glazbu - kaže mlada pjevačica. Inspiraciju za pjesme, kaže, crpi iz vlastitih emocija.

- Po prirodi sam emotivnija i imam tu melankoliju koju volim pretočiti u pjesmu. Isto tako volim se igrati s tematikama koje mi slučajno padnu na pamet i budu mi zanimljive. Ponekad iz tuđih priča, okoline. Baš zavisi. Svakako, kad inspiracija krene, odmah zapišem ideju ili snimim melodije za svaki slučaj - kaže pjevačica. Uskoro se definitivno želi vratiti i nastupima.

- Uzela sam veću pauzu jer sam se htjela posvetiti drugim stvarima, ali poslije Zagrebačkog festivala očekujte nastupe, nove projekte, pjesme, a tko zna, možda i nešto veće - poručila je Đana. Sanja na veliko te se za pet godina vidi kako radi razne solističke koncerte diljem Lijepe Naše, a Arena Zagreb je nešto što joj je posebni cilj. Nada se i duetima s glazbenicima koje sluša i privatno. Balansiranje glazbe i slobodnog vremena ne pada joj uvijek lako.

- Ponekad zna biti stresno i zna se javiti osjećaj da za nečim “kasnim” bez obzira što sam još u ranim dvadesetima. Glazba mi zato zna okupirati i slobodno vrijeme. Ako ne stvaram, onda razmišljam o stvaranju. Svjesna sam da su tu još krive godine i na kraju se opet prepustim da me najviše vodi ljubav prema glazbi i pjevanju pa se ujedno i stvori taj balans i uživam u slobodnom vremenu jer znam da radim najbolje što mogu s onim čime raspolažem u dato vrijeme. Zato cijenim i kvalitetno druženje s prijateljima, odlaske u kino, na koncerte, festivale i najviše, odmor s obitelji u Splitu - komentirala je. Osvrnula se i na osobu koja ju posebno podržava u životu i glazbenoj karijeri.

- Na ovo pitanje sad već kao iz topa odgovaram jer je od malih nogu isti odgovor. To je definitivno moja mama koja je oduvijek odmah iza mene na svakom koraku, bilo životnom ili glazbenom. Uvijek mi je bila vjetar u leđa i davala sve od sebe da bi mi pomogla da uspijem u onome što najviše volim. Hvala mama - rekla je Smajo.