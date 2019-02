Mladene, pravo muško ne tuče žene, a voziti pijan nije šala...

Svoj poznatih stih, 'Evo mene, moji ljudi' Mladen Grdović mogao bi lako zapjevati ulazeći u policijsku postaju. Uhićenja, su mu, nažalost, ušla u naviku. Pardon, kako se nemušto pokušao opravdati, ispada da smo svi u zabludi.

- Nisam uhićen! Nisam u zatvoru! Evo me doma, u kući, u Zadru. Odmaram – dio je "demantija" koji je pjevač poslao u četvrtak. Dakle, dok sa zadarskog prekršajnog suda potvrđuju da je Grdović u srijedu priveden zbog nasilja u obitelji i drskog ponašanja, a podignuta je i optužnica, njega muči razlika uhićenja i privođenja. Nije mu, ne daj Bože, problem što je u Ulici Matije Gupca, pravog borca za pravdu, koji se borio protiv pravih 'frajera' poput Franje Tahija, verbalno i fizički napao svoju suprugu Brankicu i bio drzak joj prema prijateljici. Njemu je problem je li uhićen ili priveden!

Često nam se Grdi zna pohvaliti kako je on oličenje pravog Dalmatinca. Kako u njemu živi ta esencija juga. Ali, dragi Mladene, pravi Dalmatinac ne mlati žene. Ne samo Dalmatinac, pravi muškarac ne diže ruku na žene.

A što je najlošije od svega, nije mi prvi put. I da je, nema opravdanja, nikakvo nasilje. Nasilje nad suprugom, vožnja uz poprilično promila u krvi, automobilske nesreće... svega toga ima kod Grdovića, a njemu je to, uglavnom, smiješno. U rujnu 2008. osuđen je na osam dana zatvora i godinu dana uvjetno. Samo nekoliko mjeseci nakon toga, supruga ga je drugi put prijavila za obiteljsko nasilje, kada ju je navodno maltretirao i odgurnuo. I to nisu sve prijave, a još je teže pobrojati one za prometne nesreće i vožnje u alkoholiziranom stanju. Puka je sreća što dosad nije nitko stradao u nekoj od pjevačevih pijanih eskapada.

Kada je prije četiri godine ostao bez vozačke, napuhao je tada 2,3 promila, iako je znao i "bolje", završio na trežnjenju i spavao iza rešetaka, šeretski je odgovorio da mu je 'nedostajao samo seks'. A onda je u naletu inspiracije i opjevao svoju glupost.

Crveni Ferrari juri kroz noć. Ne čekaj me ženo, neću doma doći. Vozim ja na gažu trista na sat. Pije Ferrari više nego ja.

Jer pijane vožnje za njega su zajebancija kojom se treba podičiti poput kakvog infantilnog tinejdžera. A Brankici je očito bolje da ne dolazi doma, jer to često loše završi.

Znamo dosta ljudi iz javnog života, no oni ne napadaju druge niti pijani izazivaju nesreće. Grdović ispada neodgovorna siledžija, koju zapravo, treba izbjegavati i bojkotirat. Jest, njegov je privatni život njegova stvar, ali nasilje nad ženama nije. A ako već sam nije svjestan toga, možda bi mu trebali pokazati drugi. Iako, zapelo je već na prvom koraku. Gost na njegovom koncertu trebala je biti Mia Dimšić. I bit će.

- Privatni život mojih kolega, njihov rad, opus i stvaralaštvo te kreativnu energiju ne dovodim u vezu jedno s drugim – odgovorila je mlada pjevačica.

Umjesto da u znak podrške svim ženama, ne samo zlostavljanoj Brankici otkaže nastup i tako možda Grdovića potakne na neke promjene, ona je radije izabrala s njime zapjevati. Mogu poslije možda i na bevandu...

