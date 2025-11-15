Obavijesti

ZAGREB FILM FESTIVAL

Mladi glumci iz filma 'DJ Ahmet' o svom prvom iskustvu na filmu

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: YouTube

U sklopu poznatog filmskog festivala koji se održava u glavnom gradu Lijepe Naše prikazani su već mnogi zanimljivi filmovi, a s posebnom se pozornošću spominje i jedan čija se radnja odvija u Makedoniji

Jedan od filmova o kojima se ove godine govori na Zagreb Film Festivalu je i 'DJ Ahmet', priča o sudaru tradicije i suvremenosti 21. stoljeća u jednom malom, zabačenom makedonskom selu, u kojoj su se zapaženom glumom istaknuli mladi naturščici koji tim filmom sada obilaze festivale.

Glavni glumac Jakup Arif rekao je, nakon hrvatske premijere na otvorenju ZFF-a, kako nikada nije mislio da će postati glumac, no kada je organizirana audicija u školi sva su se djeca prijavila pa i on, a potom je izabran između oko 1300 prijavljenih kandidata.

Foto: YouTube

O svom prvom iskustvu pred kamerama kaže da je bilo izazovno, no donijelo mu je i puno lijepih trenutaka i prijatelja, zbog čega misli da će između glume i nogometa koji je trenirao na kraju ipak izabrati glumu, pa očekuje pozive za iduće filmove i serije.

Radnja filma prati petnaestogodišnjeg Ahmeta koji sa strogim ocem i traumatiziranim malim bratom živi u pastirskom selu u Makedoniji, no mora napustiti školu i brinuti se o životinjama. Bijeg od surove stvarnosti mu je glazba, kao i djevojci Ayi koju čeka dogovoreni brak. U nimalo naklonjenoj sredini i uz elektroničku glazbu njih dvoje ostvaruju posebnu vezu.

Jakup kaže da mu nije bio problem glumiti momka koji živi na selu i bavi se kokoškama i ovcama jer je film sniman u njegovom selu, pa sve već vrlo dobro poznato. 'Redatelj mi je rekao da provedem vrijeme sa životinjama, da naučim kako se ponašati s njima, ali ja sam mu rekao da to već znam, živim s njima svaki dan', napomenuo je.

Foto: YouTube

Lik djevojke Aye utjelovila je Dora Akan Zlatanova. Dora, također debitantica na filmu koja je imala već iskustva s nastupima, kako je od malena pohađala glazbenu školu nastupala je na koncertima i u kazalištu.

'Na audiciju sam otišla slučajno, nisam ni znala za što se prijavljujem. Kad su me izabrali, bila sam presretna', rekla je mlada glumica koja je za ulogu imala i pripreme za hip-hop ples, koji je u filmu trebao biti njezino rješenje za bijeg od konzervativnih planova njene obitelji.

Foto: YouTube

'Želim se nastaviti baviti ovim poslom, čim sam sam prvi put pročitala scenarij znala sam da je to za mene, osjetila sam da ja to mogu i ako ponovno dobijem priliku prihvatit ću je', dodala je.

Dugometražni prvijenac makedonskog redatelja Georgija M. Unkovskog, sudjelovanjem na ZFF-u nastavlja uspješan festivalski put, nakon zapaženog nastupa na Sundanceu, gdje je osvojio Nagradu publike i Posebnu nagradu žirija za kreativnu viziju.

Svečano otvorenje 22. Zagreb Film Festivala
Svečano otvorenje 22. Zagreb Film Festivala | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Glazbu za film potpisuju poznati hrvatski skladatelji Alen i Nenad Sinkauz, čiji je rad posebno pohvaljen na međunarodnim festivalskim projekcijama.

Uz dugometražnu konkurenciju film je u natjecanju ovogodišnjeg ZFF-a za Nagradu PLUS mladog  žirija.

