U sklopu poznatog filmskog festivala koji se održava u glavnom gradu Lijepe Naše prikazani su već mnogi zanimljivi filmovi, a s posebnom se pozornošću spominje i jedan čija se radnja odvija u Makedoniji
Mladi glumci iz filma 'DJ Ahmet' o svom prvom iskustvu na filmu
Jedan od filmova o kojima se ove godine govori na Zagreb Film Festivalu je i 'DJ Ahmet', priča o sudaru tradicije i suvremenosti 21. stoljeća u jednom malom, zabačenom makedonskom selu, u kojoj su se zapaženom glumom istaknuli mladi naturščici koji tim filmom sada obilaze festivale.
Glavni glumac Jakup Arif rekao je, nakon hrvatske premijere na otvorenju ZFF-a, kako nikada nije mislio da će postati glumac, no kada je organizirana audicija u školi sva su se djeca prijavila pa i on, a potom je izabran između oko 1300 prijavljenih kandidata.
O svom prvom iskustvu pred kamerama kaže da je bilo izazovno, no donijelo mu je i puno lijepih trenutaka i prijatelja, zbog čega misli da će između glume i nogometa koji je trenirao na kraju ipak izabrati glumu, pa očekuje pozive za iduće filmove i serije.
Radnja filma prati petnaestogodišnjeg Ahmeta koji sa strogim ocem i traumatiziranim malim bratom živi u pastirskom selu u Makedoniji, no mora napustiti školu i brinuti se o životinjama. Bijeg od surove stvarnosti mu je glazba, kao i djevojci Ayi koju čeka dogovoreni brak. U nimalo naklonjenoj sredini i uz elektroničku glazbu njih dvoje ostvaruju posebnu vezu.
Jakup kaže da mu nije bio problem glumiti momka koji živi na selu i bavi se kokoškama i ovcama jer je film sniman u njegovom selu, pa sve već vrlo dobro poznato. 'Redatelj mi je rekao da provedem vrijeme sa životinjama, da naučim kako se ponašati s njima, ali ja sam mu rekao da to već znam, živim s njima svaki dan', napomenuo je.
Lik djevojke Aye utjelovila je Dora Akan Zlatanova. Dora, također debitantica na filmu koja je imala već iskustva s nastupima, kako je od malena pohađala glazbenu školu nastupala je na koncertima i u kazalištu.
'Na audiciju sam otišla slučajno, nisam ni znala za što se prijavljujem. Kad su me izabrali, bila sam presretna', rekla je mlada glumica koja je za ulogu imala i pripreme za hip-hop ples, koji je u filmu trebao biti njezino rješenje za bijeg od konzervativnih planova njene obitelji.
'Želim se nastaviti baviti ovim poslom, čim sam sam prvi put pročitala scenarij znala sam da je to za mene, osjetila sam da ja to mogu i ako ponovno dobijem priliku prihvatit ću je', dodala je.
Dugometražni prvijenac makedonskog redatelja Georgija M. Unkovskog, sudjelovanjem na ZFF-u nastavlja uspješan festivalski put, nakon zapaženog nastupa na Sundanceu, gdje je osvojio Nagradu publike i Posebnu nagradu žirija za kreativnu viziju.
Glazbu za film potpisuju poznati hrvatski skladatelji Alen i Nenad Sinkauz, čiji je rad posebno pohvaljen na međunarodnim festivalskim projekcijama.
Uz dugometražnu konkurenciju film je u natjecanju ovogodišnjeg ZFF-a za Nagradu PLUS mladog žirija.
