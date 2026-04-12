Mnogi je na festivalu Coachella nisu prepoznali. Znate li o kojoj je slavnoj manekenki riječ?

Biti jedno od najprepoznatljivijih lica na svijetu može učiniti odlazak na masovne događaje poput Coachelle prilično izazovnim. Ipak, supermodel Heidi Klum (52) pronašla je savršeno rješenje i ove godine prošetala festivalskim prostorom u kalifornijskoj pustinji tako da je nitko nije prepoznao. Poznata kao kraljica transformacija za Noć vještica, manekenka je iskoristila svoj talent za prerušavanje i tijekom dva dana festivala pojavila se u dva potpuno različita, inkognito izdanja.

Za drugi dan Coachelle, Klum je svoju prepoznatljivu plavu kosu zamijenila dugom, ravnom crnom perikom sa šiškama. Transformaciju je upotpunila tamnom šminkom, crnim ružem za usne i velikim zrcalnim sunčanim naočalama, što ju je učinilo gotovo neprepoznatljivom. Svoj je look nazvala 'Techno Hexen' ili 'Tehno-vještica', a za tu je priliku odjenula smjelu kombinaciju koju potpisuje brend Maison Blanche.

Nosila je bijelu mini haljinu bez naramenica s asimetričnim, vodopadnim porubom koji je otkrivao crne gaćice s bijelom čipkom. Cijelu je kombinaciju zaokružila mrežastim čarapama, crnim kaubojskim čizmama i malom kožnom torbicom. U videu koji je objavila na Instagramu, gdje ju je vjerojatno snimao suprug Tom Kaulitz, veselo se vrti i pleše dok u pozadini svira njezina pjesma 'Sunglasses At Night', koju je 2024. snimila s Tiëstom.

Njezina drastična promjena izgleda izazvala je lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama, a obožavatelji su bili oduševljeni njezinom hrabrošću i kreativnošću. Mnogi su istaknuli kako je uspjela ostati potpuno anonimna usred jednog od najpoznatijih svjetskih festivala.

​- Ta crna perika upravo je otključala potpuno novu verziju tebe. Kako se zove ovaj lik? - napisao je jedan od pratitelja.

Drugi su se nadovezali s pohvalama na račun njezine sposobnosti da se uklopi u masu.

​- Heidi samo šeće uokolo i nitko ne zna da je to ona. Ikonski - stoji u jednom od komentara.