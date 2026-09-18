Mnogi su mislili da ljubi slavnog repera, a njezin brak s Willom Smithom sve je samo ne običan

Jada Pinkett Smith američka je glumica, producentica, voditeljica i autorica čiji je privatni život tijekom godina privlačio gotovo jednaku, a ponekad i veću pozornost od njezine filmske karijere. Publika je pamti po filmovima iz serijala "Matrix" i "Madagaskar", ali posljednjih godina u središtu interesa se njezin brak s Willom Smithom, odnos s pokojnim reperom Tupacom Shakurom, borba s alopecijom te događaj s dodjele Oscara 2022. godine.

Jada Koren Pinkett rođena je 18. rujna 1971. u Baltimoreu. Uglavnom ju je odgojila baka, a još kao tinejdžerica pokazivala je zanimanje za umjetnost. Pohađala je Baltimore School of the Arts, gdje je učila ples i kazalište. Upravo je ondje upoznala Tupaca Shakura, koji je kasnije postao jedan od najpoznatijih repera svoje generacije. Njih dvoje razvili su vrlo blisko prijateljstvo, a Jada je godinama poslije naglašavala da njihov odnos nije bio romantična priča kakvom se ponekad prikazivao, nego duboka povezanost dvoje mladih ljudi koji su zajedno prolazili kroz teško životno razdoblje.

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- Nije to bilo ono: ‘Ona je zgodna cura, on je kul dečko, sigurno je među njima nešto bilo.’ Ma ne, uopće nije bilo tako. Radilo se o preživljavanju. Naš se odnos oduvijek svodio na to da zajedno pokušavamo preživjeti - komentirala je Jada jednom prilikom.

Glumačku karijeru započela je početkom 90-ih televizijskim ulogama, a šira publika upoznala ju je u seriji "A Different World". Uslijedile su filmske uloge u ostvarenjima "Menace II Society", "The Nutty Professor" i "Set It Off". Jednu od najpoznatijih uloga ostvarila je kao Niobe u filmovima "The Matrix Reloaded" i "The Matrix Revolutions". Posudila je i glas Gloriji u popularnom animiranom serijalu "Madagaskar", a tijekom karijere okušala se i kao redateljica, producentica i televizijska voditeljica.

26th Annual EMA Awards - LA | Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL/R.R.

Velik dio javnog interesa za Jadu ipak je povezan s njezinim odnosom s Willom Smithom. Upoznali su se kada je Jada došla na audiciju za ulogu njegove djevojke u seriji "Princ iz Bel-Aira". Ulogu nije dobila, ali njihov se odnos poslije razvio izvan kamera. Vjenčali su se na Staru godinu 1997., a dobili su dvoje djece, sina Jadena 1998. i kćer Willow 2000. godine. Jada je postala i pomajka Treyu, Willovu sinu iz prethodnog braka.

Iza slike jednog od najpoznatijih holivudskih parova, međutim, nalazio se znatno složeniji odnos. Jada je 2020. javno govorila o vezi s pjevačem Augustom Alsinom u razdoblju kada su ona i Will bili razdvojeni. Par je otvoreno govorio i o nekonvencionalnom pogledu na brak, naglašavajući važnost međusobne slobode i povjerenja.

- Jada nikada nije vjerovala u tradicionalan brak. Jedno drugome pružili smo povjerenje i slobodu, vjerujući da svatko mora pronaći vlastiti put. Za nas brak ne smije biti zatvor - rekao je Will Smith za GQ.

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Još veće iznenađenje stiglo je 2023., kada je Jada, promovirajući memoare "Worthy", otkrila da ona i Will zapravo žive odvojeno još od 2016. godine.

- Mislim da smo oboje još uvijek bili zarobljeni u vlastitim predodžbama o tome kakva bi ona druga osoba trebala biti - komentirala je onda. Unatoč dugogodišnjoj razdvojenosti, nisu se razveli i nastavili su se zajedno pojavljivati u javnosti.

Važan dio njezine osobne priče predstavlja i alopecija areata, stanje koje uzrokuje gubitak kose. Jada je 2018. javno progovorila o tome kako je primijetila da joj kosa intenzivno ispada te priznala da ju je to u početku prestrašilo. S vremenom je počela brijati glavu i otvoreno govoriti o svom iskustvu.

Upravo je njezina obrijana glava bila povod za jedan od najpoznatijih incidenata u povijesti dodjele Oscara. Tijekom ceremonije 2022. komičar Chris Rock našalio se na Jadin račun, usporedivši njezin izgled s filmom G.I. Jane. Will Smith nakon toga je izašao na pozornicu i ošamario Rocka. Incident je zasjenio gotovo cijelu večer, uključujući i Smithovu kasniju pobjedu u kategoriji najboljeg glumca. Jada je poslije otkrila da je isprva mislila kako je riječ o unaprijed dogovorenom skeču.

Osim glume, važan prostor za iznošenje privatnih tema Jada je pronašla u emisiji "Red Table Talk", koju je od 2018. vodila s kćeri Willow i majkom Adrienne Banfield-Norris. Razgovarale su o obiteljskim odnosima, braku, seksualnosti, osobnim problemima i razlikama među generacijama. Emisija je trajala pet sezona, a upravo je otvorenost prema temama koje brojne slavne osobe nastoje zadržati daleko od javnosti postala jedno od glavnih obilježja Jadinog javnog života.