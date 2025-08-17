Obavijesti

PUTUJE S OBITELJI

Mnogi u šoku! Ramljak objavila račun iz restorana u Njemačkoj: Evo što je platila skoro 100 eura

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram/ Pamela Ramljak

Pamela Ramljak objavila je na društvenim mrežama račun iz jednog restorana. Napisala je kako se radi o restoranu uz autocestu u Njemačkoj te je pokazala i iznos...

Pjevačica Pamela Ramljak na svojim je društvenim mrežama ovog vikenda otkrila pratiteljima da putuje s obitelji. Snimila je gužve na cesti u Austriji, a zatim je i šokirala mnoge kada je objavila koliko je platila hranu. Naime, Ramljak je objavila fotografiju računa te napisala: 'Doslovno pizza i spaghetti kraj benzinske, lošeg okusa. Uz autocestu blizu Münchena. A stalno čitam Nijemcima Hrvatska postala skupa'. 

Iako se ne vide detalji računa, vidi se kako je iznos nešto manji od 94 eura. 

Foto: Instagram

Krajem srpnja je cijene u Hrvatskoj i inozemstvu usporedio i influencer i travel bloger Kristijan Iličić. On je na svojim društvenim mrežama objavio račun iz jednog ugostiteljskog objekta u centru Bruxellesa. Na računu se vidjelo da je dva dva smoothieja i pivo platio 27,50 eura. Pivo je koštalo 7,70 eura, dok je svaki smoothie bio po 9,90 eura. 

Objavu su mu mnogi komentirali. 

- A kako je tek nama. Skoro isto toliko je i kod nas. A kolika je prosječna plaća u Belgiji? - napisala je jedna pratiteljica. 'Malo jeftinije nego u Splitu', nadovezao se komentator. 'Ne pokazuj, sad će naši to dići za ljestvicu više', našalili su se neki. 

