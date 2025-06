Mnogima nespojivi, ali ljubav Elizabeth Hurley i Billy Raya cvjeta. Blagoslov dala i Miley

Glumica Elizabeth Hurley šokirala je sve kada je za Uskrs na Instagramu objavila blagdansku čestitku sa svojim novim dečkom. Riječ je o Billyju Rayu Cyrusu, inače country zvijezdi i ocu pjevačice Miley Cyrus. Hurley i glazbenik su postali bliski na snimanju filma Christmas in Paradise 2022. godine. Tada je Billy Ray i dalje bio u braku s bivšom suprugom Tish, majkom Miley Cyrus.

Foto: Instagram

Iako je njihova veza javnosti postala poznata tek u travnju 2025. godine, priča o Elizabeth (60) i Billyju Rayu (63) započela je još 2022. godine. Par se upoznao na Karibima tijekom snimanja božićne komedije "Christmas in Paradise". Kako je Cyrus kasnije otkrio u intervjuu, kemija je bila prisutna od samog početka.

- U nekoliko scena koje smo snimali zajedno, osjetila se kemija. Jednostavno smo se smijali, a to je bilo u vrijeme kada se nisam puno smijao - priznao je pjevač.

Unatoč početnim iskrama, život ih je odveo na različite strane i izgubili su kontakt na gotovo dvije godine. U tom periodu, Cyrus je prošao kroz buran razvod od pjevačice Firerose, nakon samo sedam mjeseci braka. Upravo u tom teškom životnom trenutku, na njegov mobitel stigla je poruka s nepoznatog broja.

Foto: Instagram

- Poruka je glasila otprilike: 'Hej, čini se da ti je život možda malo težak i samo sam htjela da znaš da sam uz tebe' - ispričao je Cyrus.

- Odgovorio sam: 'Tko je to?' Odgovor je bio: 'Elizabeth Hurley'. Od svih ljudi koji su mi se mogli javiti u tom trenutku kad mi je to možda najviše trebalo... javila se prijateljica koja me nasmijala - prisjetio se pjevač trenutka koji je bio prekretnica koja je prijateljstvo pretvorila u romansu.

Oboje ne skrivaju koliko su sretni. Hurley je na svoj 60. rođendan objavila da je "zaljubljena", dok je Cyrus u rođendanskoj čestitci svoju partnericu nazvao "ljubavlju svog života". U jednom od intervjua, Hurley je za People otkrila što im je zajedničko: "Jako smo sretni, oboje volimo country glazbu, oboje volimo selo i oboje volimo svoju djecu. Sretni smo zajedno."

Foto: Instagram

Njihova je veza iznenadila mnoge, no čini se da je ova romansa puno više od prolaznog hira. Nakon turbulentnog razdoblja za obitelj Cyrus, ova nova ljubavna priča ne samo da je donijela sreću glavnim akterima, već je postala i katalizator za pomirenje i zacjeljivanje starih rana.

Nakon višemjesečnih nagađanja o narušenim obiteljskim odnosima, posebice između nje i oca, Miley Cyrus (32) napokon je progovorila o novoj dinamici u svojoj obitelji. U velikom intervjuu za The New York Times, pjevačica hita 'Flowers' potvrdila je da ona i otac više nisu u svađi te je dala svoj blagoslov njegovoj vezi s Elizabeth Hurley.

Foto: Arroyo-O'Connor/PRESS ASSOCIATIO

- Sada kada je moja mama toliko zaljubljena u mog očuha, kojeg obožavam, i sada kada vidim da i moj otac pronalazi sreću - mogu ih oboje voljeti kao pojedince, a ne kao roditeljski par - izjavila je Miley, referirajući se na brak svoje majke Tish s glumcem Dominicom Purcellom. "Ponašam se kao odrasla osoba."

Priznala je da proces nije bio lak.

- U početku je teško, jer dijete u tebi reagira prije nego što odrasla osoba u tebi može reći: 'Da, to je tvoj tata, ali on je samo još jedna osoba koja zaslužuje biti sretna.' Moje dječje 'ja' sada je to shvatilo - iskreno je kazala Miley.