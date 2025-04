Momčilo Otašević: Nikad se ne prepoznajem u likovima koje glumim. Kritike? Važne su...

Momčilo Otašević (35) jedno je od najprepoznatljivijih lica regionalne televizijske scene. Talentirani glumac iz Crne Gore osvojio je publiku šarmom, posvećenošću i uvjerljivim interpretacijama u serijama poput 'Kumovi' i 'U dobru i zlu' na Novoj TV. Svestran i uvijek spreman za izazove, uspješno balansira između različitih uloga, a njegova karijera raste.

- Kumovi traju već nekoliko godina i publika se za njih zakačila, ne odustaju jer ih zanima što će se dalje dogoditi. Slično je i s ‘U dobru i zlu’. Pretpostavljam da ljudi jednostavno vole gledati serije. Iskreno, ja nemam luksuz sjesti dva sata ispred televizora, ali da nema te publike koja gleda, ja ne bih radio, tako da sam im zahvalan - govori nam Otašević pa nastavlja:

- Čini mi se da Kumovi preuzimaju Kud puklo da puklo u mom srcu - do sada mi je to bila omiljena serija. Često se znam našaliti i reći: slavio sam sinovljev rođendan na boćalištu gdje smo snimali neke scene na samom početku serije, a onda smo tamo opet, nekoliko sezona kasnije snimali neke nove scene - a on već ima četiri godine, tako da se nadam da ćemo Kumove snimati makar dok ne krene u školu. Tako je i Stojan Matavulj prognozirao.

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Istovremeno snimati dvije serije nije lak zadatak, ali on uspješno pliva u tom izazovu.

- Na početku sam i sam bio skeptičan. Dogodilo mi se prvi dan da sam snimao obje serije i u studiju i na lokaciji, s četiri različite ekipe, četiri redatelja, različitim glumcima. Nekad zna biti izazovno, ali zapravo mi bude lakše jer su likovi toliko različiti da mi je lakše napraviti distinkciju. Jednog igram tamo, drugog ovamo. Izazovno je, lijepo je, naporno je, ali sam to sam izabrao - ističe Momčilo.

Svakoj novoj ulozi prilazi na specifičan način, ovisno o formatu.

- Svaki medij zahtijeva drugačiju pripremu i tome se posvetim. Najčešće prvo pokušavam pronaći ‘tijelo’ lika, što je kostim, kakav je hod, kakvi su mu odnosi... Kad to pronađem, sve postane lakše - kaže glumac.

Foto: Luka Dubroja

Prepoznaje li se u likovima koje utjelovljuje, pitamo ga.

- Nikad se ne prepoznajem. Prigrlim ih, osmišljavam, maštam. Naravno da koristim nešto iz vlastitog života i iskustava jer ipak ja glumim, nitko drugi to ne može umjesto mene - jasan je Momčilo.

Kritike ga ne pogađaju, koristi ih kao alat za napredak.

- Kritika je važan i neophodan dio posla. Mora postojati, ako je konstruktivna onda se uvijek da prihvatiti i nešto primijeniti, a može biti i ona loša, ali iz svega se toga nešto nauči. Ja imam običaj da pitam ljude kada pogledaju neki moj film, seriju ili predstavu: što ti je bilo najgore, jer me zanima što im je bilo najgore. Ono što je dobro i sam znam - ističe Otašević.

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Iako voli spontane trenutke, svjestan je da se većinom treba držati scenarija.

- Možemo uskočiti s nekim manjim improvizacijama ili nečim što ranije dogovorimo, jer to se sve mora ponavljati nekoliko puta tako da ne postoje te neke improvizacije kako ljudi misle, a s druge strane volim kad se dese spačke, kad se dese problemi, kad scena pukne potpuno, pa se mora ići ponovno. Ne volim što sam ja najčešće u koncentraciji i rijetko puknem ili dozvolim da puknem, da se podcijepam od smijeha. To me nervira, volio bih da se nekad mogu i ja izasmijat kao budala, a zapravo se trudim održati koncentraciju - priznaje glumac. Usklađivanje intenzivnog rasporeda sa privatnim životom nije lako, ali uspijeva.

- Već godinama balansiram kako najbolje znam. Više volim odraditi 15 scena nego par scena jer onda imam osjećaj da sam stvarno radio - kaže Otašević.

Sin Jakša (4) i kćer Maša (6), koje je dobio s bivšom suprugom Jelenom Perčin, prioritet su mu.

- Djeca su na prvom mjestu u svakom trenutku i trudim se da svoje slobodno vrijeme posvetim njima i da ga iskoristimo na najkvalitetnije mogući način uz puno adrenalina, zabave, radosti, sreće, ljubavi i maženja. Očinstvo te potpuno promijeni, pogotovo ako dijete dobiješ prije tridesete. Shvatiš da nisi više sam sebi na prvom mjestu, nego netko važniji. Nadam se da ću zbog toga biti bolji čovjek nego li sam bio prije - priznaje Momčilo.

Nakon snimanja najviše voli toplu kupku i odmor na kauču.

- Ako nije to, onda su to zabavni parkovi s djecom ili neki adrenalinski doživljaji. Volim skijanje, jahanje, ribolov, ali rijetko stižem. Padel je novi hobi, a uvijek se vraćam i teretani po 88. put - kaže.

Foto: NOVA TV

Posebno je uzbuđen zbog filma 'Crna truba' redatelja Bojana Stijovića i pisca Stefana Boškovića.

- Snimali smo prošlog ljeta u Crnoj Gori i dao sam sve od sebe. Film je sniman iz ruke, s malo svjetla, naravno zbog financijskih uvjeta, ali na sve to mislim da smo napravili sjajan posao i da uskoro možemo očekivati jedan sjajan crnogorski drama triler s elementima krimića, da tako to nazovemo. Možda prvi put u životu da sam bio potpuno zadovoljan onim što sam uspio škicnuti. Jedva čekam da film izađe, da vidim je li stvarno tako dobar kako mislim - priznaje.

A gdje se vidi za nekoliko godina?

- Nisam nikad tako nešto priželjkivao ili planirao. Život me vodi, gluma me vozi, ja se prepuštam, dobar sam suvozač i pokušavam ispratiti sve što se događa na tom glumačkom putu - zaključuje skromno.

storyeditor/2022-02-09/PXL_080222_91857042.jpg | Foto: Sandra Šimunović/Pixsell