Monika pozirala gola, a Anica je bila prva pratilja Miss svijeta

Prva WAGsica bivše zemlje, za kojom su sedamdesetih žudjeli, bila je Moni Kovačić (58), koja je bila u vezi s tad najmarkantnijim nogometašem, Slavišom Žungulom (65). O njoj su sanjali svi muškarci, a fotografijama u tadašnjem Startu, na kojima je bila gola, uzburkala je njihovu maštu. Zahvaliti za to može Ivi Sanaderu, tad zastupniku agencije koja je, među ostalim, prodavala fotografije golih cura.

- U Austriji sam tad radila kao manekenka i agencija me je s prijateljicom poslala na modno snimanje za Vogue. Modna fotografija se je odjednom promijenila u ‘umjetničku’. Rekli su nam da svi modeli u Parizu snimaju takve fotografije, koje potom predstavljaju velikim modnim kućama. Kad sam roditeljima rekla što se dogodilo, pokušali su dobiti negative, jer tad sam bila još maloljetna. Otac je preko odvjetnika zahtijevao da unište snimke. Odgovorili su mu da su to napravili. Kad sam postala punoljetna, fotograf iz Beograda uzeo je i objavio te fotografije, bez da me je išta pitao. Bio je to veliki šok. Grozan je osjećaj biti tako iskorišten - rekla je Moni.

Monika je danas vlasnica tri klinike za fizioterapiju, masažu i akupunkturu koje, među ostalim, brinu o američkim olimpijskim momčadima. Moni, u SAD-u poznata kao Monique Havilland-Fulstone, i danas pjeva.

Također, danas doma ima štence, mačke, konje... Nakon doručka svaki dan ide na posao. Fizikalni je terapeut i vodi vlastiti posao. Navečer vježba, a tijekom vikenda uglavnom pjeva. Zimi nađe vremena za skijanje jer živi dvadesetak minuta od najbližeg skijališta.

Sljedeća dama koja nosi status WAGsice, a uz to je profesorica matematike i fizike je Zdenka Đorđević, žena našeg najslavnijeg trenera Miroslava Ćire Blaževića (84).

Vjenčali su se 1961., a iste godine su se preselili u Švicarsku. Nije im u početku bilo lako, no Zdenka je bila uz Ćiru, vjerovala je u njega i da će uspjeti.

- Kao trener sam radio u ateljeu za dekoraciju. Teško smo živjeli nekoliko godina, ali Nena je cijelo vrijeme bila uz mene. Prodavala je salatu kako bismo imali za život - objasnio je Ćiro.Ubrzo su dobili troje djece: Katarinu, Barbaru i Miroslava. Uskoro se Ćiro probio, postao veliko nogometno trenersko ime. Idilu je prekinula teška automobilska nesreća u kojoj je stradala Zdenka - zamalo je izgorjela u automobilu. Liječnici su joj dali smo tri posto šanse da preživi. Ćiro je bio uz nju, ostavio je sve kako bi je spasio. Bio je uz nju i kad je prije četiri godine operirala kralježnicu.

Ćiro je poslije puno mijenjao klubove, reprezentacije, gradove i zemlje. Zdenka je u međuvremenu živjela u Švicarskoj. Tamo je imala komoditet koji joj treba. Voli putovati, ali i odlaziti na koncerte i izložbe.Danas ipak puno više vremena provodi u Zagrebu. U središtu grada ispijala je kave, a za razliku od Ćire, uvijek je bila samozatajna, reklo bi se kao da je stajala po strani.

Ćiro Blažević stvarao je tako jednu od najvećih Dinamovih generacija u povijesti, slavnu ‘82. Oduvijek je imao osebujan stil i metode pa je tako jednom i kompletnu momčad poveo u kazalište, iako su u to doba nogometaši često bili gosti teatra. Marko Mlinarić (59) bio je velika zvijezda i jedan od najboljih igrača 'modrih'. Na jednoj predstavi vidio je glumicu Minju Majurec, danima mu nije izlazila iz glave.

- Ja sam samo čula nakon nekog vremena da se ‘neki mali raspituje za mene’. Ubrzo smo se upoznali i tako je sve počelo - ispričala je svojedobno glumica. Minja i Mlinka bili su mladi i uspješni, imali su svoje karijere i bili su zvijezde. Ljubav se brzo rodila, no posao ih je nakratko razdvojio.

Mlinarić je 1987. otišao igrati u Auxerre. U Francusku je otišao sam, Minja i Luka ostali su u Zagrebu. Ako se može reći da je jedan nogometni trener, Ćiro, kumovao njihovu upoznavanju, onda je drugi, onaj iz Auxerrea, slavni Guy Roux (80), kumovao njihovoj svadbi. Stari je lisac, osim nogometnog znanja, bio i veliki psiholog. Shvatio je kako je Mlinki teško bez obitelji.

- Tražio je da se sa sinom doselim Marku u Francusku i da se vjenčamo. Tako je i bilo - prisjećala se Mirjana i dodala kako ih je Roux često posjećivao u njihovu francuskom domu.

Minji je, ipak, nedostajao Zagreb, ali i glumački angažman, pa bi Roux nju i Luku poslao privatnim avionom na nekoliko dana u Zagreb. Mlinka je nakon dvije godine Auxerrea prešao u Cannes. Živjeli su u vili izvan grada, imali su bazen i teniski teren.

Titulu žene slavnog nogometaša nosi i Anica Kovač (43), supruga Roberta Kovača (45).

- O njoj nikad nema dovoljno lijepih riječi. Prekrasna je žena, majka, prijateljica. Jednostavna, a istodobno obožavana u toj svojoj jednostavnosti, kaže Mate Bulić (62), koji ih je upoznao. Kad je pobijedila kao Miss Hrvatske, ostala je upamćena po izjavi: 'U Sun City idem po krunu'. S krunom se i vratila. Samouvjerena, pravedna, uporna, a ujedno blaga majka i vrlo ženstvena, brižna supruga, tako je najlakše i najkraće opisati Anicu.

- Nije čudno da je bila prva pratilja Miss svijeta, ona je trebala biti Miss svijeta. I kao djevojka je bila otvorena, javljala se svakom, pozdravljala i ljudi su je oduševljeno prihvaćali. Bila je, a i danas je, omiljena u svakom društvu - prisjetio se Mate.

Bračni par Kovač bio je na slavlju Matina 60. rođendana. Darovali su mu dres s potpisom svih igrača Eintracht Frankfurta. Buliće su zvali i na krštenje njihove najmlađe kćeri Viktorije. Najveća njihova veličina je, priča Bulić, što su ostali normalni ljudi.

Status bivše WAGsice danas nosi najseksi dama Bundeslige, najzgodnija djevojka Europskog prvenstva, žena zbog koje je princ Bruneja mijenjao protokol, osoba zbog koje su navijači Panathinaikosa navijali za AEK, kolumnistica najuglednijeg njemačkog dnevnog lista... Sve to i još puno više bila je Nives Celzijus (37) u vrijeme svoje WAGS karijere.

U braku s nogometašem Dinom Drpićem (38) bila je od 2005. do 2014. godine. Iako su se razveli, i danas su u dobrim odnosima, žive u istoj ulici i pomažu jedno drugome.

- Prije mene titulu najzgodnije dame Bundeslige nosila je Silvia van der Vaart, supruga nogometaša Rafaela. Kad su je upitali koga vidi kao svoju nasljednicu, odabrala je mene. Ubrzo su mi i službeno dali titulu najseksi WAGsice Bundeslige. Silviji sam se divila, gledala sam je na televiziji, a ona je mene hvalila. Ludo - priča nam Nives, koja je ubrzo dobila i ponudu njemačkog Bilda.

- Ponudili su mi da budem kolumnistica, vidjeli su da će to biti dobro i za njih i za mene, i bilo je. Moje kolumne bile su jedne od najčitanijih općenito na cijelom portalu. Za karticu teksta tjedno bila sam odlično plaćena - otvoreno kaže Nives, koju su navijači KSC-a jednostavno obožavali.

Dodala je kako je Dini smetala ta pozornost. On je htio da bude samo kućanica, ali je ona željela raditi.

- Nikad nisam tamo bila, kako bi se reklo, A lista celebrityja, ali svejedno bih za pola sata pojavljivanja na nekom eventu zaradila 3000-4000 eura - otkriva Nives, koja je imala i ponudu za reality.

Danas je uspješna spisateljica, pjevačica i glumica, krasila je stotine naslovnica i o njoj se pisalo u pola svijeta.

