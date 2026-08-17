Može li novi 'Spider-Man' do zarade od tri milijarde dolara?

U samo tri tjedna prikazivanja "Spider-Man: Novo doba" na svjetskim je kino blagajnama zaradio više od dvije milijarde dolara. Time su tek osmi film u povijesti koji je ostvario te brojke, a mnogi tvrde da će ovaj filmski hit prvi premašiti tri milijarde dolara zarade na kino blagajnama.

Zvjezdani trojac Tom Holland, Zendaya i Jon Bernthal ponovno se ujedinio, no ovoga puta u znatno drukčijem žanru - u Marvelovu superherojskom svemiru. Pet godina nakon što je tragičan kraj filma "Put bez povratka" izbrisao Petera Parkera iz sjećanja svih koje je volio, "Spider-Man: Novi dan" stigao je u kina kao novi početak za junaka.

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Film je režirao Destin Daniel Cretton, redatelj filma "Shang-Chi i legenda o deset prstenova". Njegov četvrti samostalni film s Hollandom u glavnoj ulozi je emotivno složenija priča o usamljenosti i pronalaženju sebe nakon što je sav poznati svijet nestao. Već tijekom prvog vikenda prikazivanja ostvario je 653.636 eura box office prihoda u hrvatskim kinima, okupivši čak 59.033 gledatelja, te se film službeno upisao u povijest kao najuspješnije otvaranje studijskog filma prvog vikenda u Hrvatskoj po box office zaradi.

Radnja se događa nekoliko godina nakon što je čarolija Doctora Strangea počela djelovati. Svijet je zaboravio tko je Peter Parker. Živi sam u skromnom stanu, i dalje shrvan smrću tete May. Preko društvenih mreža promatra život bivše djevojke MJ, koju glumi Zendaya, i najboljeg prijatelja Neda, kojega glumi Jacob Batalon. Više nije osvetnik koji spašava galaksiju nego se vratio korijenima. Postao je "prijateljski pauk iz susjedstva" koji surađuje s njujorškom policijom u borbi protiv svakodnevnoga kriminala.

Foto: SUPPLIED BY LMK/IPA

Tom Holland u jednom je razgovoru otkrio kako već razmišljaju i o budućnosti lika.

- Peter Parker je sad zreliji, a u studiju imaju jasan plan za glumca koji bi me jednoga dana trebao zamijeniti u ulozi Spider-Mana. Ja bih tad rado preuzeo ulogu mentora - izjavio je Holland.

Neće mu to teško pasti, priznao je da mu je ovo jedna od najtežih uloga, jer “nije lako sate provoditi na filmskom setu u uskom kostimu Spider-Mana, fizički umor je ponekad ogroman”, priznao je glumac.