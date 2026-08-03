'Spider-Man: Novo doba' prvog vikenda oborio hrvatski rekord

Omiljeni superjunak vratio se u kina u velikom stilu, opravdao ogromna očekivanja obožavatelja i dokazao zašto je bez premca na filmskom prijestolju.

Da je riječ o apsolutnom fenomenu koji se ne propušta, potvrdile su i impresivne brojke već tijekom prvog vikenda prikazivanja. Spider-Man: Novo doba ostvario je nevjerojatnih 653.636 eura box office prihoda u hrvatskim kinima, okupivši čak 59.033 gledatelja. Ovim fantastičnim rezultatom film se službeno upisao u povijest kao najuspješnije otvaranje studijsko filma prvog vikenda u Hrvatskoj po box office zaradi.

Novi nastavak vodi nas u potpuno novo poglavlje u životu Petera Parkera. Četiri godine nakon što je svijet zaboravio tko se krije iza poznate maske, Peter se suočava s dosad najtežim životnim ispitima i najmoćnijom prijetnjom u svojoj povijesti.

Foto: Courtesy of Sony Pictures

Prema riječima kritičara, film je poseban upravo po tome što ovog superjunaka sagledava iz iznimno bliskog, ljudskog kuta — sa svim njegovim ranjivostima, emotivnim izazovima i unutarnjim borbama. Upravo je ta snažna emocija ono što je publika prepoznala. Uz akciju od koje zastaje dah i vrhunsku produkciju, ovo je prije svega duboka priča koja iznova podsjeća zašto Spider-Mana volimo i razumijemo više od bilo kojeg drugog junaka.

Oduševljenje i euforija preplavili su cijeli planet. Sa spektakularnih 927 milijuna američkih dolara zarade tijekom samo jednog vikenda, Spider-Man: Novo doba zabilježio je drugo najveće otvaranje u povijesti svjetske kinematografije — odmah iza rekordera Avengers: Endgame.