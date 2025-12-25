Obavijesti

NASMIJALA SVE OBJAVOM

Možete li je prepoznati? Slavna je pjevačica postala Grinch: 'Tiha noć? Ne dok sam ja tu!'

Možete li je prepoznati? Slavna je pjevačica postala Grinch: 'Tiha noć? Ne dok sam ja tu!'
Foto: Instagram

Slavna pjevačica iznenadila obožavatelje na Badnjak transformacijom u Grincha! Video postao hit na Instagramu, oduševljeni fanovi ne prestaju komentirati

Glazbena ikona Céline Dion, poznata po svom moćnom glasu i emotivnim baladama koje su obilježile generacije, još je jednom dokazala da njezin duh ne poznaje granice. Na sam Badnjak iznenadila je milijune svojih pratitelja na Instagramu nesvakidašnjom i urnebesnom objavom koja je u trenu postala viralna. U videu koji je izazvao lavinu pozitivnih reakcija, legendarna kanadska pjevačica pokazala je svoju rijetko viđenu duhovitu stranu, transformiravši se u jednog od najpoznatijih božićnih antijunaka – Grincha. 

U kratkom, ali iznimno zabavnom videu, Céline Dion je gotovo neprepoznatljiva, skrivena ispod profesionalne zelene maske i odjevena u potpuni kostim mrzovoljnog stvorenja koje je nekoć pokušalo ukrasti Božić. Sjedeći udobno zavaljena u elegantnu fotelju pokraj vanjskog kamina, s prepoznatljivom crvenom kapicom i odijelom Djeda Božićnjaka, pjevačica je maestralno odglumila, odnosno sinkronizirala, poznati monolog iz filma "Kako je Grinch ukrao Božić".

Njezina izvedba, upotpunjena dramatičnim gestama, komičnim izrazima lica i savršenim tajmingom, savršeno je dočarala Grinchev cinični karakter i njegov pretrpani raspored, koji mu služi kao izlika za izbjegavanje blagdanskih druženja. Uz video je dodala i kratak, ali efektan opis: "Tiha noć? Ne dok sam ja tu…", potpisavši se s "Celine xx…". 

Reakcije obožavatelja bile su trenutačne i ispunjene oduševljenjem. Komentari poput "Ovo je tako smiješno", "Epski" i "Ne mogu te više voljeti! Apsolutno fantastično!" preplavili su objavu u samo nekoliko sati. Jedan obožavatelj iz Francuske poručio joj je: "Sretan Božić, Céline! Najbolji si Grinch ikad!"

