Ti mi posudi 5000 kuna, a ja ću tebi nacijepati toliko drva da ćeš ih imati do 2027. godine, može? Ovo je samo jedan od domišljatih prijedloga našeg vrijednog šumara Hamuličeka pri dogovoru za kredit.

Da je 2021. godina bila teška po tom pitanju složilo bi se i preostalih sedam Kerekeševih likova.

24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJA u suradnji s ‘Kerekesh teatrom’ na YouTube kanalu 24sata donosi novi show svake nedjelje - KEREHESH SHOW. Jan na kreativan način prepričava velike probleme malih ljudi, a ove nedjelje na red je došlo nešto s čime se većina ljudi borila - s kreditom.

- Znači sad je kamata zbog pandemije 3,6 posto prvih šest mjeseci, a nakon toga je 6,3 posto? Pa dobro, to mi se čini pristupačno - komentirao je Kruno na prijedlog kredita. Osim likova koji su se sa situacijom apsolutno pomirili imamo i one koji poput Iveka nadobudno otvaraju nove biznise i to salon za masažu, točno pored autoceste. No Kerekeševi likovi zaista nemaju granice svojoj domišljatosti pa su tu i neki koji traže kredit u zamjenu za kazetofon koji je, kako kaže Zlatko, kao nov!

Ne propustite pogledati novu epizodu Kerekesh showa na YouTube kanalu 24sata koja izlazi svake nedjelje i komentirajte s kojim likom se vi možete najbolje poistovjetiti.

Glavnu i jedinu ulogu u svim epizodama novog serijala igra Jan Kerekeš koji se proslavio u serijama poput ‘Vatre ivanjske’, ‘Zlatni dvori’, ‘Dar Mar’, ‘Bitange i princeze’ i mnogim drugim kako serijama, kao i dugometražnim filmovima, predstavama, ali i reklamama. Trenutačno snima i za društvene mreže Kerekesh teatra, a objasnio nam je kakve su reakcije na simpatične videe.

- U humoru je uvijek spas. Najbolji je humor na vlastiti račun. Naravno sve se je teže smijati jer mislim da situacija u kojoj se trenutno nalazimo uopće nije smiješna. Zapravo je žalosno koliko smo u Hrvatskoj jadni i bespomoćni svi koji želimo raditi, a ne možemo jer je nekolicina ljudi odlučila da to tako mora biti. Previše je tu kontradiktornih mjera kojima se mi, mali ljudi iz nekog razloga bezuvjetno pokoravamo. Ovi videi puni humora su neki moj način izražavanja mišljenja o glupoj situaciji u kojoj se nalazimo - komentirao je glumac Jan Kerekeš.

