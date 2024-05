Mrle: Baby Lasagna poslušao je moje savjete. Ksenija Urličić: On ima tim koji jako brine o svemu

Od anonimnoga glazbenika iz Umaga i prve rezerve s Dore do pobjednika nacionalnog izbora i jednog od najvećih favorita na ovogodišnjem Eurosongu, Marku Purišiću (28), poznatom kao Baby Lasagna, život se u posljednjih nekoliko mjeseci promijenio za 180 stupnjeva. I sam je često isticao da je “šokiran što je odjednom postao poznat” i da će se “ispovraćati od treme”. S tremom ili bez nje, Marko je prošle subote u švedskome Malmöu odradio prvu probu za nastup na velebnoj eurovizijskoj pozornici. “Rim tim tagi dim” pjevat će u prvoj polufinalnoj večeri 7. svibnja, a u 20:15 sati na Prvom programu Hrvatske televizije prikazat će se dokumentarna emisija “Ususret Eurosongu - Baby Lasagna”.

- Zadovoljan sam probom, još ćemo neke male korekcije napraviti. Baš me zanima hoće li se ljudima svidjeti jer ovo je spoj spota i onog što je bilo na Dori - rekao je nakon silaska s pozornice.

Foto: eurovision/promo

Nastup je popraćen vatrenim topovima i dimom, a na LED ekranima, za čije je animacije zaslužan Tomislav Krajcer, u neonskim obrisima bile su prikazane domaće životinje i mačke. Prvi put vidjeli smo nove kostime koje je dizajnirala studentica Valentina Pliško, a koji su spoj folklornih elemenata sa suvremenom modom. Marko je s pripremama za nastup počeo već početkom ožujka i najavio da publika može očekivati nastup s Dore, ali na višoj razini.

- Radimo istu stvar kao na Dori, samo veću. Ako je, na primjer, dosad bilo 5 kg vatre, sad će biti 50, ako smo plesali, sad ćemo plesati još više. Radili smo na svakom aspektu, od koreografije do kostima, pirotehnike, efekata, animacije... - ispričao je za Story.

Lasagna je 1. travnja, nakon što je mjesec dana čvrsto držao prvo mjesto na kladionicama, pao na drugo, a njegovu poziciju preuzeo je Švicarac Nemo s pjesmom “The Code”. No, Lasagna se nakon odrađenih probnih nastupa vratio na tron i sad slovi za glavnog favorita. Marku za vratom “puše” i Nizozemac Joost Klein, a potom i Talijanka Angelina Mango. Dobre šanse za pobjedu ima i Ukrajina, koju predstavljaju alyona alyona i Jerry Heil, te Francuska, čije boje brani Slimane.

Foto: eurovision/promo

Ipak, naš prošlogodišnji predstavnik Damir Martinović Mrle (62), koji je s Letom 3 u finalu zauzeo 13. mjesto, kao jedinog pobjednika vidi - Marka.

- Moja prognoza je da će on biti prvi. To jako veseli i mene i cijeli bend. Želim da pobijedi i da dovede Eurosong u Umag i Hrvatsku - kaže nam Mrle, a mi ga pitamo zar ne bi trebao Eurosong u Zagreb.

- Kakav Zagreb?! Nema Zagreba, on je iz Umaga. Tamo ima dvorana koje su radili za rukomet, neka dobiju maksimalnu funkciju - kaže on. Lasagna je nedavno izbacio svoje majice, čarape, a uskoro izlazi i slikovnica.

Foto: Instagram/Damir Martinović Mrle

Mrle nam govori da mu je upravo on predložio da napravi taj poduzetnički korak.

- Svašta sam mu ja predložio i vidim da me poslušao. Vidim da mu moji savjeti pomažu. Ima svoj merch zahvaljujući meni. Ja sam inicirao da ima merch, kao i mi prošle godine pa su sad tako i njegove majice rasprodane - rekao nam je Martinović.

Optimistična je i “mama Dore”, Ksenija Urličić (84). Hrvatska, kaže nam, napokon ima šansu pobijediti.

Ksenija Urličić: 'Ima tim koji dobro brine o njemu'

- To je prvi put nakon ‘Marije Magdalene’ da smo visoko pozicionirani. Tamo smo upali, da kažem, u ‘urotu’ skandinavskih zemalja koje su se bojale nas i našeg domaćinstva pa su nas ‘minirali’. Bili smo četvrti, iako se prognoziralo prvo mjesto, tako da bih i sad bila oprezna s prognozom - kaže nam Ksenija.

Zagreb: Dolazak uzvanika na finalnu večer Dore | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ističe kako je Baby Lasagna sa svojim timom napravio odličan posao.

- Ne znam koliko je HRT zaslužan, ali je marketing savršen. Ovaj put je produkcija jako dobra, vidim da se stvorio tim ljudi koji se jako brine o njegovu nastupu i javnim pojavljivanjima. Zainteresirao je cijelu javnost i pokrenuo radost - kaže nam.

Šef delegacije Tomislav Štengl tvrdi da nema nikakvih prepreka da Eurosong dogodine potencijalno bude u glavnom gradu Hrvatske. Obveza HRT-a je uložiti novac, a tad bi se urednik Dore nadao potpori Grada i države.

- Njima bi se to kroz nekakve porezne plasmane vraćalo u kasu. Računajte da bi 100.000 ljudi došlo u Zagreb u svibnju, kad je već itekako toplo. Neka samo pola njih ode do mora, mislim da je to jedan financijski bazen - rekao nam je Štengl.

Zagreb: Tomislav Štengl, novi voditelj hrvatske delegacije za Eurosong i urednik Dore | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL