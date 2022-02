Igor Ilić Balen (36) iz Zagreba nastupio je prije dva tjedna u kvizu 'Tko želi biti milijunaš?'. Prošlog tjedna se epizoda nije snimala pa tako ni emitirala jer je voditelj Tarik Filipović imao koronu. Točnim odgovorima na pet pitanja tada je osvojio 1000 kuna. Na početku emisije imao je sva tri džokera, a bez problema je došao i do devetog pitanja za 16.000 kuna.

Iako nije bio siguran, na pitanje 'Iz kojeg su jezika riječi mokasin, oposum, tomahavk, totem i vigvam?' je ponudio odgovor 'iz algonkinskog', što je bio točan odgovor. Prvi džoker, pitaj znalce, iskoristio je na pitanju 'Kako bi se zvao planet između Saturna i Neptuna da se pitalo astronoma Williama Herchela?'. Rekli su mu da je točan odgovor pod A, Đuro, i tako je Igor osvojio 32.000 kuna.

Odgovor na 11. pitanje za 64.000 kuna je odmah znao, a glasilo je: 'U kojem je mjesecu 1605. godine u kripti ispod zgrade engleskog parlamenta otkriveno 36 bačvi baruta?'. Odgovor 'u studenom' bio je točan i tako si je osigurao 64.000 kuna. Na pitanju koje bi mu donijelo 125.000 kuna je malo ipak duže razmišljao pa ipak odlučio iskoristiti 'džoker zovi'.

'Dragec, Pero, Mazalo, Cobra, Štefek i Buco svima su poznata imena. Kako se zove njihova mama?'. Od ponuđenih Melita, Mira, Nina i Vlasta, Igorova kolegica odlučila se za odgovor 'Melita', iako je prvotno rekla 'Mira'. Igor se odlučio za Melitu' i odgovor je bio točan.

Na 13. pitanju za 250.000 kuna odmah je prepolovio odgovore na pitanju 'Koji je arhitekt, podarivši joj 90-ih kupolu od stakla i čelika, maštovito obnovio zgradu Reichstaga u Berlinu?' pa su mu ostali Oscar Niemeyer i Norman Foster. Odlučio je odustati i kući odnio 125.000 kuna. Da je ostao u igri, odabrao bi Normana Fostera za točan odgovor i bio bi u borbi za pola milijuna kuna.

Najbrži prst zatim je imao Josip Paškov, koji je brzo došao do 1000 kuna. Šesto za 2000 kuna glasilo je 'Kojim su znakom u mrežnim obrascima označena polja koja se obvezno moraju ispuniti?', a Josip je rekao da je to 'zvijezdica' i odgovor je bio točan. Došao je do 16.000 kuna bez iskorištenog džokera. 10. pitanje za prelazak 2. praga bilo je: 'Koji je grad s gotovo 15 milijuna stanovnika najveći frankofoni grad na svijetu?', rekao je da je točan odgovor Kinshasa i bio je u pravu pa ima 32.000 kuna.

Zadnje pitanje prije nego se oglasilo zvono koje označava kraj emisije glasilo je: 'Tko je u Gladijatoru Ridleyja Scotta ostvario svoju posljednju filmsku ulogu?'. Nije znao odgovor, ali najviše ga je vuklo prema Dereku Jacobiju. Ipak, odlučio je iskoristiti džokera zovi. Prijatelj mu je rekao da je odgovor 'Oliver Reed' i tako je imao 64.000 kuna.