ODGAJANJE U BOGATSTVU

Muskova kći koja je promijenila spol o odrastanju i bogatstvu: 'To s*anje te kvari i promijeni'

Piše Natali Smirčić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Kao model u usponu te aktivistica za transrodna prava, Vivian je dala uvid u život koji je odlučila napustiti

Vivian Wilson, 21-godišnja kći Elona Muska, progovorila je o svom otuđenom ocu, odrastanju u ekstremnom bogatstvu i putu koji sada gradi sama za sebe, daleko od obiteljskog nasljeđa.

Njezina priča u javnost je dospjela 2022. godine, kada je s napunjenih 18 godina podnijela zakonski zahtjev za promjenu imena i spola, navodeći da "više ne želi biti povezana sa svojim biološkim ocem na bilo koji način".

Život više klase

Odrastanje uz najbogatijeg čovjeka na svijetu opisala je kao jedinstveno, ali otuđujuće iskustvo.

​- Bilo je to vrlo čudno i izolirajuće iskustvo. Viša klasa ima svoje privatne škole, društvene krugove i sve ostalo - ispričala je za Cosmopolitan.

Pohađala je tajnovitu školu Ad Astra u kampusu SpaceX-a, prije nego što je prešla u Crossroads, privatnu školu za elitu Los Angelesa. Još kao dijete, kaže, osjećala je odbojnost prema demonstraciji bogatstva.

​- Morala sam se odučiti od mnogo toga, ali čak i kao dijete mislila sam si: ‘Ovo je pomalo neukusno‘. Sjećam se da sam kao vrlo mlada vidjela beskućnike i osjećala mučninu u želucu. Ljudi su me kritizirali da sam dramatično malo dijete, ali ne, bila sam u pravu što sam bila dramatična oko toga - dodala je.

Wilson je primijetila "razinu odvojenosti od same stvarnosti u korist bogatstva i iluzije da ga zaslužuješ dok ljudi spavaju na ulicama". Ipak, svjesna je privilegija koje je imala i dodaje kako "ne bi trebala nikome držati predavanja o materijalizmu".

'Želja za moći kvari ljude iznutra'

Odbacivši obiteljsko bogatstvo, Vivian sada sama plaća stanarinu od manekenskih angažmana. Svjedočila je, kaže, kako novac i moć utječu na ljude.

​- Vidjela sam to s*anje iz prve ruke. To te promijeni, a želja za moći kvari ljude iznutra. Postaje karikaturalno. Postići to i željeti još više je beskrajan ciklus pohlepe i proždrljivosti u kojem ništa nije dovoljno i nekako poludiš. To te pretvara u nekog drugog, što je, iskreno, jedan od mojih najvećih strahova - poručila je.

Napetosti s ocem eskalirale su nakon što ju je Musk u jednom podcastu nazvao "mrtvom", tvrdeći da je njegov sin "ubijen od strane woke virusa". Njezin odgovor na društvenim mrežama postao je viralan, a u njegovu čast nazvala je i vlastitu liniju odjeće 'Evil Woke Mind Virus'.

Na pitanje je li joj teško što je stalno predstavljaju kao "Elonovo dijete", odgovara smireno.

​- Ne mogu puno učiniti po tom pitanju, pa koga briga? To je dio moje priče, ali nije budućnost moje priče.

*uz korištenje AI-ja

