ŠEST NASTAVAKA

Na 'Eras Tour' s kauča: Disney+ u prosincu donosi seriju i film o rekordnoj turneji Taylor Swift

Foto: Liam McBurney/PRESS ASSOCIATION

Swift je otkrila da će film 'The Eras Tour: The Final Show' prikazati njezin cijeli posljednji nastup iz Vancouvera, uključujući i izvedbu pjesama s albuma 'The Tortured Poets Department'

Pop superzvijezda Taylor Swift (35) najavila je kako će 12. prosinca Disney+ premijerno prikazati koncertni film i dokumentarnu seriju u šest nastavaka koja prati njezinu rekordnu turneju pod nazivom 'Eras Tour'.

The 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE

Disney+ proširuje suradnju sa Swift, oslanjajući se na njezinu golemu globalnu bazu obožavatelja i ekskluzivne glazbene sadržaje kako bi privukao nove pretplatnike u sve konkurentnijem medijskom okruženju.

U objavi na platformi X, Swift je otkrila da će film 'The Eras Tour: The Final Show' prikazati njezin cijeli posljednji nastup iz Vancouvera, uključujući i izvedbu pjesama s albuma 'The Tortured Poets Department'.

Foto: CHRIS YOUNG/PRESS ASSOCIATION

Disney+ će također premijerno prikazati dokumentarnu seriju u šest nastavaka pod nazivom 'The End of an Era' koja će donijeti pogled iza kulisa razdoblja koje je sama Swift opisala kao 'najvažnije i najintenzivnije poglavlje' svoje karijere. Serija će se prikazivati u blokovima od po dvije epizode - 12., 19. i 26. prosinca.

'Eras' turneja, koja je započela u ožujku 2023. postala je najprofitabilnija turneja u povijesti s više od dvije milijarde dolara prihoda od prodaje ulaznica.

Prethodni film'Taylor Swift: The Eras Tour', koji je prošle godine imao premijeru u kinima, postao je najuspješniji koncertni film svih vremena.

FILE PHOTO: The 66th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Swift je dosad osvojila 14 nagrada Grammy, uključujući rekordna četiri priznanja za album godine.

Njezin najnoviji album, 'The Life of a Showgirl', prema podacima Billboarda i tvrtke Luminate, zabilježio je najveću prodaju u prvom tjednu izdanja u modernoj povijesti glazbe.

