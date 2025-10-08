Taylor Swift napisala je pjesmu o muškosti Travisa Kelcea. On je otkrio što misli o tom hitu...

Nakon što je objavila svoj album 'The Life of a Showgirl', obožavatelji Taylor Swift otkrili su kako u pjesmi 'Wood' pjeva o muškosti svog zaručnika Travisa Kelcea. Manje od tjedan dana kasnije, ovaj igrač Kansas City Chiefsa podijelio je ono što misli o spomenutoj pjesmi svoje partnerice.

U novoj epizodi podcasta 'New Heights', koji Travis vodi sa svojim bratom Jasonom, rekao je kako misli da je to odlična pjesma. Jason, bivši igrač Philadelphia Eaglesa, pokušao iz brata izvući neku jaču reakciju, budući da se radi o pjesmi koja se vrlo izravno odnosi na 'njega'. Iako mu je brat čak citirao i stihove pjesme kako bi bolje shvatio njeno značenje, Travis se pravio 'blesav' te nije dao nikakvu konkretnu izjavu. Na kraju je budući šogor slavne pjevačice zaključio: 'Unatoč svemu, ovo je odlična pjesma. Vražja melodija ove pjesme je fantastična i baš moj tip, tako da svaka čast.'. Dodao je i kako su reference, kojima pjesma obiluje, dovoljno djetinjaste da mu se svide.

Foto: Arne Dedert/ DPA

Pjesma 'Wood' u početku govori o lošoj sreći i praznovjerju kao i o samom pronalasku ljubavnog partnera, a nakon refrena pažnja se preusmjerava na Travisovu muškost. Iako većina Taylorinih pjesama s novog albuma ima neko skriveno značenje, 'Wood' ima najviše seksualnih referenci.

Neki od Taylorinih stihova glase: 'Oprosti mi, znam da zvuči drsko / On me oduševio i otvorio mi oči / Drvo mamutovac nije teško vidjeti / Njegova ljubav bila je ključ koji je otvorio moja bedra', a u nastavku dodaje i: 'Djevojke, ja ne moram uhvatiti buket / Da bi znala da stiže tvrd kamen'.

U svojoj se pjesmi Taylor referirala i na podcast svog zaručnika: 'I dragi, priznat ću ti, bila sam malo sumnjičava / Prokletstvo na meni slomio je tvoj čarobni štap / Čini se da ti i ja sami stvaramo svoju sreću / 'New Heights' (nove visine) muškosti / Ja ne moram pokucati na drvo'.

Popularna američka pjevačica nedavno je gostovala u emisiji 'Morning Mash Up' te otkrila što njena majka misli o spomenutoj pjesmi: 'Smatram kako ona misli da pjesma govori o praznovjerju, što je zaista istina. Zahvaljujući dvostrukom značenju.' U showu 'The Tonight Show Starring Jimmy Felon' objasnila je kako je u početku pisanja ova pjesma bila vrlo 'nevina' te da je, iako ne zna kako je došlo do ovog oblika pjesme, jako zadovoljna njome.