Na Instagramu pokojnog Vidoja osvanula nova objava, Miša Grof: 'Možda sam ja slučajno'

U četvrtak je na Instagram profilu Vidoja Ristovića, koji je preminuo prije više od četiri mjeseca, osvanula objava koja je mnoge iznenadila.

Na Vidojevom profilu netko je na Insta Story objavio fotografiju zgrade u kojoj je živio, a na kojoj je označen profil Dragoslava Ilića Gagi, uz prozor za postavljanje pitanja.

Neki su pomislili da je možda Miša Grof, otac Vidoja, prodao Instagram profil svog sina, međutim on je to negirao.

- Kako to mislite - prodao? Ja nisam znao ni da se to može prodati. Vjerojatno je neka greška. Ja imam pristup profilu, a vjerojatno ima i Nikolina, stvarno ne znam. Možda sam ja nešto slučajno - preispitivao se Miša, koji je nakon toga izjavio da odlično poznaje Dragoslava koji je označen na toj bizarnoj objavi, prenosi srpski Skandal.

- Gagi je moj dobar prijatelj. To je neka greška - zbunjeno je govorio Vidojev otac.

O ovome se ubrzo na Instagramu oglasio odmah i Dragoslav Ilić.

- Bože slatki, pa da li mislite da sam ja lud i da kupujem profil mrtvog čovjeka? Iz kojeg razloga? Pa ljepše mi je trošiti svoj novac na Capriju nego da kupujem nebitne profile. Pa želim i svoj ugasiti, dave me ljudi - izjavio je Dragoslav.

Vidojeva udovica, Nikolina Ristović (46) još nije komentirala ovu neobičnu pojavu na društvenim mrežama.

Podsjetimo, početkom svibnja ove godine Vidoje Ristović je preminuo u Beogradu u stanu maserke Danijele uslijed pale srčanog mišića. Toksikološkom analizom utvrđeno je da je Ristović bio alkoholiziran i imao 2.83 promila u krvi. Također je konzumirao sedative, ali u količini koja nije bila dovoljna da sami po sebi izazovu smrt.

Nakon njegove smrti, njegov otac Vitor, poznatiji kao Miša Grof, vodio je medijsku bitku s Nikolinom.

- Medijska hajka je bila jako bolna i nije jenjavala mjesecima. Nitko nije pokazivao ni dozu poštovanja prema mom pokojnom suprugu, meni, djeci koja imaju pravo na svoju privatnost bez obzira na to što sam javna osoba. Mnogi su se ponašali kao lešinari. Pretpostavljam da je to zato što sam žena, koja se na brdovitom Balkanu i dalje tretira kao objekt koji treba iskorištavati dok za to ima energije i dok je politički podobna, a poslije ih treba odstraniti - ispričala je Nikolina prema kojoj su srpski mediji bili vrlo nemilosrdni nakon suprugove smrti, za Gloriju.

