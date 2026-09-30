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Na Netflix stiže dokumentarac o Matthewu Perryju: Evo i kada

Piše Dora Pek,
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Na Netflix stiže dokumentarac o Matthewu Perryju: Evo i kada
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Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
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Trodijelna serija 'The One About Matthew Perry' stiže uskoro, a donosi privatne snimke, fotografije i svjedočanstva ljudi koji su ga poznavali

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Matthew Perry godinama je nasmijavao milijune kao Chandler Bing u seriji 'Prijatelji', dok je izvan seta vodio mnogo težu borbu. Sad će o toj drugoj strani njegova života govoriti ljudi koji su ga poznavali desetljećima. Netflix je objavio trailer za dokumentarnu seriju 'The One About Matthew Perry', koja izlazi 27. listopada. Imat će tri epizode, a donosi dosad neobjavljene fotografije i snimke iz privatnog arhiva obitelji Perry.

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Jedna od glavnih sugovornica je njegova mlađa sestra Mia Perry Bowick, koja prvi put pred kamerama govori o bratu. Odrasla je s njim u Los Angelesu, a kasnije je postala psihoterapeutkinja. Netflix navodi da je na njezin izbor profesije djelomično utjecala i želja da razumije Matthewovu ovisnost.

Matthew Perry
Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Mia je priznala da joj je trebalo vremena prije nego što je bila spremna javno govoriti o njemu i svemu što je pratilo njegov život. Dokumentarac će, kaže, pokazati Matthewa i izvan Chandlera Binga i njegove borbe s ovisnošću. O Perryju govore i Roger Castillo i David Pressman, njegovi najbolji prijatelji. Castillo ga je upoznao kad je Perry imao 17 godina, a godinama kasnije upravo ga je on odvezao na audiciju za 'Prijatelje'. I Castillo i Pressman sad prvi put pred kamerama govore o njemu.

Matthew Perry
Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Serija se vraća i na početak njegove karijere. Warren Littlefield, tadašnji predsjednik NBC Entertainmenta, govori o pilot-epizodi 'Prijatelja', dok se scenarist i producent Jeff Strauss prisjeća stvaranja Chandlerova lika. U dokumentarcu sudjeluje i Kevin Pollak, Perryjev dugogodišnji prijatelj i kolega iz filmova 'The Whole Nine Yards', 'The Whole Ten Yards' i 'Numb'. Svoje uspomene dijele i dvije žene koje su bile dio Perryjeva privatnog života.

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Glumica René Ashton bila je njegova djevojka krajem 90-ih, dok je žena predstavljena kao Rome s njim bila u povremenoj vezi od 2011. godine. Autori nisu zaobišli ni godine liječenja i oporavka. Tim Harrington upoznao je Perryja na sastanku za oporavak 2001. godine i tvrdi da mu je glumac spasio život. Kasnije su zajedno živjeli. Evelyn Sallinger upoznala ga je na rehabilitaciji 2017., a povezali su ih umjetnost i glazba.

VAN NUYS, CA - SEPTEMBER 28: Matthew Perry at Narconon s 12th Annual Celebrity Softball Game on September 28, 1991 at th
Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Dokumentarac govori i o okolnostima Perryjeve smrti. U njemu sudjeluje E. Martin Estrada, bivši američki državni odvjetnik koji je vodio kazneni postupak povezan s njegovom smrću. Perry je Chandlera Binga glumio deset godina, od 1994. do 2004., u ukupno 236 epizoda 'Prijatelja'. Tijekom života otvoreno je govorio o ovisnosti i liječenju, a preminuo je u listopadu 2023. u 55. godini.

FILE PHOTO: Makeshift memorial for actor Matthew Perry in New York
Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

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