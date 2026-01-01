Na novogodišnjem koncertu Nine Badrić 'pale' zaruke: 'Ovo mi je najljepši dan u životu'

Početak 2026. godine Krešimir Marković iz Zagreba pamtit će cijeloga života. Novu godinu dočekao je u Viru, na koncertu Nine Badrić, u društvu svoje partnerice Katarine Zovko, koja nije ni slutila da će se slavlje pretvoriti u jedan od najemotivnijih trenutaka života. Kako piše Kalelargainfo, nakon što je odbrojavanje završilo, Krešimir se odvažio i popeo na pozornicu.

Nina je s osmijehom prihvatila njegovu zamisao te mu dala prostor da pred tisućama okupljenih izgovori pitanje koje je dugo nosio u srcu.

– Katarina, želiš li se udati za mene? – odjeknulo je Trgom svetog Jure, popraćeno gromoglasnim pljeskom i oduševljenjem publike.

Napetost je trajala tek nekoliko trenutaka. Kada mu se Katarina pridružila na pozornici, emocije su preplavile Krešimira, koji nije mogao sakriti suze sreće.

– Ovo mi je najljepši dan u životu. Dat ću sve od sebe da budem najbolji suprug i da moja buduća žena uvijek bude sretna. Od srca hvala Nini što je omogućila ovaj trenutak – rekao je vidno ganuti Zagrepčanin.

Katarina, koja o prosidbi nije imala nikakvu predodžbu, jedva je pronalazila riječi.

– Bilo je čarobno. Nisam imala pojma što Krešo sprema i još sam pod snažnim emocijama – priznala je.

Nakon dirljivog trenutka par je sišao s pozornice, a Nina Badrić dobila je poljubac kao znak zahvalnosti za nezaboravnu novogodišnju večer.