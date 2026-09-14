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Na TV stiže novi vikend magazin RTL Scena, voditeljica će biti Tea Mihanović: 'Veselim se...'

Piše 24sata,
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Na TV stiže novi vikend magazin RTL Scena, voditeljica će biti Tea Mihanović: 'Veselim se...'
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Foto: RTL
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Premijernu emisiju novog lifestyle magazina RTL Scena ne propustite u subotu, 19. rujna, nakon RTL-a Danas, na RTL-u

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Od subote, 19. rujna, nakon RTL-a Danas, u eter RTL-a stiže RTL Scena, novi vikend magazin, lifestyle format koji donosi aktualne priče iz svijeta showbiza, trendova i popularne kulture. Urednica Ivana Mandić Marković kaže - gledatelje čeka mjesto na kojem će se opustiti i zabaviti.

RTL Scena gledateljima donosi svježiji i dinamičniji pristup zabavnom sadržaju, spajajući klasičan televizijski format s načinom na koji publika danas prati spomenutu tematiku - brzo, vizualno atraktivno i kroz osobniji ugao. Svake subote u eter RTL-a stižu aktualnosti iz svijeta showbiza, lifestyle teme, ljudske priče, ali i sadržaji vezani uz putovanja, gastronomiju, kulturu i događanja.

Foto: RTL

„RTL Scenu zamišljam kao mjesto na kojem ćemo se jednom na tjedan okupiti oko priča koje nas vesele, zanimaju, diraju i podsjećaju da iza javnih osoba, velikih događaja te reflektora uvijek stoje prije svega ljudi i njihove jedinstvene priče. Pratit ćemo domaću i stranu showbizz scenu, zaviriti u back stage sportskih događanja, gledateljima donositi lifestyle priče i pomno pratiti najbolje iz svih segmenata pop kulture. No prije svega želimo stvarati dobre emocije, povezati se s gledateljima i ponuditi im „mjesto“ na kojem će se opustiti i zabaviti“, istaknula je Ivana Mandić Marković, urednica RTL Scene.

„Emisiju će stvarati iskusan novinarski tim - Aleksandra Keresman Drpić, Sanja Jurković i Sanja Čeliković, koje su godinama gradile karijere u magazinskim televizijskim formatima. Upravo će njihova profesionalna znatiželja i bogato iskustvo biti jedan od najvažnijih potpisa emisije“, dodaje Ivana i ističe kako bi voljela da RTL Scena gledateljima postane mali subotnji ritual, emisija kojoj se vraćaju jer znaju da ih ondje čeka nešto ugodno i zanimljivo - dvadesetak minuta dobrih vibracija.

A ispred kamera nove emisije također poznato lice - voditeljsku palicu preuzima Tea Mihanović, reporterka RTL-a Danas. Prelazak s terena u studio za Teu Mihanović predstavlja još jedno poglavlje u karijeri, no i priliku da iskustvo stečeno na brojnim reporterskim zadacima prenese u novi format.

Foto: RTL

"Veselim se novoj ulozi smatram da čovjek u životu mora biti hrabar isprobati nove stvari. Svi ponekad osjećamo strah od nepoznatoga, ali nikad se ne želim dovesti u situaciju da me to koči. Otvorena sam za nova iskustva, naposljetku, redovito sam na relaciji Zagreb - New York pa zašto onda ne bih i radila na relaciji studio i redakcija?“, ističe Tea. "U RTL Sceni iza mene neće biti požara, neće biti kiše koja pada po mikrofonu, a nadam se ni pčela, ali postoji odgovornost da u svakom trenutku držiš energiju emisije i pažnju publike. Veselim se novom načinu susreta s gledateljima“, dodaje magistrica politologije koja je u televizijske vode zakoračila još kao studentica na praksi, upravo na RTL-u, da bi se prije dvije godine vratila na svoju prvu televiziju te postala dio tima informativnog programa RTL-a.

Foto: RTL

"RTL Scena se od dosadašnjih zabavnih i lifestyle formata na hrvatskoj televiziji razlikuje prvenstveno po pristupu. Nije fokus samo na tome da prenese informaciju ili pokažu poznata lica, nego želimo stvoriti sadržaj koji je brži, moderniji i bliži načinu na koji publika danas konzumira zabavu. Naglasak je na aktualnim temama, poznatim osobama, trendovima i sadržaju koji nema samo potencijal za televiziju, već i za digitalne platforme i društvene mreže. Time se briše granica između klasičnog televizijskog magazina i digitalnog zabavnog sadržaja. Mislim da je najveća razlika upravo u energiji i dinamici - RTL Scena će biti aktualna, vizualno atraktivna i neposredna, ali istovremeno zadržati prepoznatljiv televizijski karakter. To je svojevrsni spoj klasičnog showbiza i modernog lifestyle sadržaja, prilagođen publici koja informacije želi dobiti brzo, zanimljivo i kroz osobniji pristup."

Premijernu emisiju novog lifestyle magazina RTL Scena ne propustite u subotu, 19. rujna, nakon RTL-a Danas, na RTL-u!

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