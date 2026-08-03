Na vrhuncu karijere završila je u zatvoru, slavnoga glumca je ostavila zbog kultnog filma

Martha Stewart rođena je kao Martha Kostyra 3. kolovoza 1941. godine u američkoj državi New Jersey. Odrasla je u Nutleyju, radničkoj zajednici nedaleko od New Yorka, kao drugo od šestero djece. Već s trinaest godina počela je raditi kao manekenka, a sudjelovala je na modnim revijama te je snimala televizijske i tiskane reklame, čime je stekla prve profesionalne uspjehe.

Studirala je na prestižnom Barnard Collegeu u New Yorku, gdje je 1962. godine diplomirala europsku i arhitektonsku povijest. Tijekom studija upoznala je studenta prava Andyja Stewarta, za kojeg se udala 1961. godine. Nakon rođenja njihove kćeri Alexis zaposlila se kao burzovna posrednica u investicijskoj tvrtki "Monness, Williams and Sidel". Na Wall Streetu radila je do 1972. godine, kada se obitelj preselila u Westport u Connecticutu.

Nova životna faza potaknula je Marthu Stewart da svoju ljubav prema kuhanju pretvori u profesiju. Nakon što su supružnici obnovili staru seosku kuću iz 19. stoljeća, posvetila se gastronomiji te je usavršavala svoje znanje proučavanjem djela slavne kuharice Julije Child. Krajem sedamdesetih godina pokrenula je vlastitu catering tvrtku koja je vrlo brzo stekla ugled zahvaljujući vrhunskoj kuhinji, pažljivo osmišljenim jelovnicima i kreativnoj prezentaciji hrane. U manje od deset godina njezina je tvrtka prerasla u posao vrijedan milijun dolara, a među klijentima su se našle brojne poznate osobe i velike korporacije.

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Veliki iskorak ostvarila je ulaskom u izdavaštvo. Njezina prva knjiga "Entertaining" postala je veliki bestseler i otvorila vrata nizu uspješnih izdanja posvećenih kuhanju, organizaciji svečanosti, božićnim blagdanima i planiranju vjenčanja. Istodobno je njezin privatni život prolazio kroz teško razdoblje. Nakon trogodišnje razdvojenosti, Martha i Andy Stewart razveli su se 1990. godine.

Godine 1991. osnovana je tvrtka Martha Stewart Living Omnimedia, a istodobno je pokrenula i časopis Martha Stewart Living. U godinama koje su slijedile njezin se poslovni imperij ubrzano širio. Uz časopise razvila je televizijske emisije, novinske kolumne, radijski program, internetske sadržaje i brojne proizvode za kućanstvo koji su se prodavali diljem SAD-a. Godišnja prodaja proizvoda povezanih s njezinim imenom dosegnula je više od 760 milijuna američkih dolara.

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Vrhunac poslovnog uspjeha stigao je 19. listopada 1999. godine kada je tvrtka Martha Stewart Living Omnimedia izašla na Njujoršku burzu. Dionice su prvoga dana trgovanja porasle za više od 95 posto, a javna ponuda prikupila je gotovo 130 milijuna dolara. Stewart je zadržala gotovo potpunu kontrolu nad glasačkim pravima u tvrtki, a njezino osobno bogatstvo procjenjivalo se na oko 1,2 milijarde dolara.

Veliki obrat u karijeri i problemi sa zakonom

Samo nekoliko godina kasnije njezina je poslovna priča dobila potpuno drukčiji smjer. U lipnju 2002. godine našla se pod istragom zbog sumnje na trgovanje povlaštenim informacijama. Istražitelji su tvrdili da je prodala dionice biotehnološke tvrtke ImClone Systems neposredno prije nego što je američka Agencija za hranu i lijekove odbila odobriti njihov novi lijek protiv raka, nakon čega je vrijednost dionica naglo pala. Zbog istrage podnijela je ostavku u upravnom odboru Njujorške burze.

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Godine 2003. protiv nje je podignuta optužnica koja ju je teretila za prijevaru s vrijednosnim papirima, ometanje pravosuđa, urotu i davanje lažnih iskaza istražiteljima i FBI-u. Iako je odbacivala sve optužbe, odstupila je s mjesta predsjednice uprave i glavne izvršne direktorice svoje tvrtke. Sud je 2004. odbacio optužbu za prijevaru s vrijednosnim papirima, ali ju je porota proglasila krivom za urotu, ometanje pravosuđa i davanje lažnih iskaza. Osuđena je na pet mjeseci zatvora i novčanu kaznu od 30.000 dolara. Kaznu je služila u zatvoru minimalnog osiguranja u Aldersonu u Zapadnoj Virginiji, nakon čega je još pet mjeseci provela u kućnom pritvoru u svom domu u Bedfordu u saveznoj državi New York.

Nakon izlaska iz zatvora 2005. godine Martha Stewart brzo se vratila televiziji. Američka televizijska kuća NBC najavila je dvije nove emisije koje će voditi, uključujući dnevni talk show i vlastitu verziju popularnog reality programa "The Apprentice". Iako taj projekt nije ostvario očekivanu gledanost, njezina dnevna emisija uspješno se emitirala godinama, a tvrtka Martha Stewart Living Omnimedia nastavila je širiti svoje poslovanje novim časopisima i medijskim projektima.

Stewart je ostala prisutna i na televiziji kao voditeljica, gošća i članica žirija u emisijama posvećenima kuhanju i gastronomiji, među kojima su Chopped, Bakeaway Camp i brojni drugi projekti. Njezin talk show preselio se 2010. godine na Hallmark Channel, no zbog slabije gledanosti ugašen je dvije godine kasnije. Već iste jeseni pokrenula je novu kulinarsku emisiju Martha Stewart's Cooking School na javnoj televiziji PBS.

Ni poslovni izazovi tada nisu završili. Godine 2013. njezina se tvrtka ponovno našla na sudu zbog spora s trgovačkim lancem Macy's, koji je tužio Marthu Stewart i konkurentski lanac J.C. Penney zbog planova otvaranja trgovina s proizvodima njezina brenda unutar Penneyjevih robnih kuća. Dugotrajni spor na kraju je riješen nagodbom.

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Netflix je prije dvije godine objavio dokumentarac o životu Marthe Stewart, no ona nije bila oduševljena istim. Kako je ispričala u intervjuu za New York Times, Marthu je šokiralo kakve je scene redatelj R.J. Cutler koristio u filmu 'Martha'.

- One posljednje scene u kojima izgledam kao usamljena starica koja pogrbljena hoda po vrtu? Čovječe, rekla sam mu da ih se riješi. I on je to odbio. Mrzim te posljednje scene - rekla je.

Privatni život poput filma

Martha i Andrew Stewart ostali su zajedno do 1990. godine, a nakon razvoda pričala je kako je na njihovom medenom mjesecu poljubila nepoznatog muškarca te da je imala aferu malo nakon što su stali pred oltar.

Kasnije je ljubila glumca Anthonyja Hopkinsa, no njihova je veza završila nakon što je Stewart pogledala film "Kad jaganjci utihnu". Komentirala je kako nije mogla odvojiti Hopkinsa o lika Hannibala Lectera te da su zbog toga i prekinuli. Nakon slavnoga glumca ljubila je milijardera Charlesa Simonyja. Skupa su s prekidima bili oko 15 godina.