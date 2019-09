Nabildani i tetovirani svećenik vježba gol: Zabranio komentare

Att det ska vara roligt och att jag inte ska skada mig... detta är ungefär det enda som jag tar med mig till gymmet dessa dagar. Har hittat ett sätt som funkar för mig och lämnat bakom mig mina 4 timmars workouts och hetsjagande av pb:n. Så min träningsfilosofi har blivit; lyssna på din kropp, gör det som är roligt, och strunta i vad andra klarar av 😀 ..... Vilket även leder till pass som detta av rent klassiskt byggande 😀 #träning #träningsfilosofi #gördetsomärroligt

A post shared by Oskar (@crossfitpriest) on Sep 11, 2018 at 12:47pm PDT