Nagrada Oscar je ozbiljna, ali se neki trude da je što više srozaju

Sav taj šušur pripada dodjeli nagrade Oscar. I godinama je već tako, prognoze se uglavnom pokazuju kao točne, dobro, ponekad je to stvarno očito. Kao, primjerice, ove godine i trijumf “Oppenheimera”. Trebala bi se tu slaviti filmska umjetnost, tja to je ipak nagrada Akademije. No, prečesto se to zadnjih godina pretvara, zapravo, u jedan veliki cirkus.

Foto: Mike Blake

Dugo je to već tako, no ovih godina ponašanjem, a pogotovo garderobom, to je prešlo sve granice. I naišlo na brojne kritike. I kad se onda čude da im pada gledanost iz godine u godine, jedan od glavnih razloga je upravo taj cirkus.

Za najveći se ove godine pobrinuo glumac i hrvač John Cena. On, recimo, nije odveć dugo birao garderobu, jer je nagradu za najbolju kostimografiju najavio samo u sandalama.

Foto: Profimedia

Neke glumice su došle u haljinama koje sve otkrivaju, a grudnjak im je suvišan dio garderobe. I nakon svega nije čudo na običnom puku ispada da su oni tu samo zbog sebe, zato “jer mogu”. Taj svijet glamura, prečesto lažnog, postaje iritantan. U prilog tome ide i činjenica da su svi oni koji su nominirani, bez obzira na pobjedu, dobili “poklon vrećice” vrijedne čak 170.000 dolara.

Ove godine bila je pod sloganom “Svi pobjeđuju”, kako su samo obzirni, a u njoj su bili vaučer za luksuzna putovanja, kozmetika i razni drugi promidžbeni proizvodi. I ne samo to, imaju “posebnu službu” za to, pa zadnje 22 godine to je mukotrpan posao Lasha Faryja. I, eto, jedan ozbiljna nagrada, ima tu i ozbiljnih ljudi, padne u drugo plan jer netko odluči da bi trebao doći gol. Ili ošamariti nekog.