Najluđa noć u Karlovcu ove će godine biti u znaku Maje Šuput!

Advent Karlovac objavio je da će 31. prosinca na Glazbenom paviljonu atmosferiju do usijanja dovesti jedna od najtraženijih domaćih zabavljačica, koja će svojim energičnim nastupom predvoditi veliki doček Nove 2026. godine.

Foto: Instagram

Organizatori najavljuju pravi novogodišnji spektakl: niz najvećih hitova, dinamičan scenski nastup, blještave kostime i uobičajenu Majinu showman energiju koja diže publiku na noge od prve minute. Karlovčani i njihovi gosti moći će zapjevati, zaplesati i u glas odbrojavati posljednje sekunde stare godine.

Foto: Instagram/Maja Šuput

Na Facebook stranici 'Advent Karlovac' poručuju: 'Dočekajmo 2026. s osmijehom, energijom i veseljem koje se pamti', pozivajući sve da se dobro obuku, dođu na otvoreno i prepuste večeri punoj pozitivne atmosfere.

U Karlovcu vjeruju da će koncert Maje Šuput privući pravi mali val posjetitelja te pretvoriti oproštaj od 2025. u noć za pamćenje.

Podsjetimo, Maja je nedavno uživala na odmoru u Dubaiju sa 'Savršenim' Šimom, gdje su sreli i poznato sportsko lice.

Foto: Instagram/Maja Šuput