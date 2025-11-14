Maja i Šime uživaju u Dubaiju: Sreli su i poznato sportsko lice

Maja Šuput i Šime Elez ponovno su fokusu javnosti. Naime, trenutno uživaju u Dubaiju, čime su se pohvalili i na svojim društvenim mrežama. U najnovijoj objavi Maja je pokazala gdje su proveli večer te kako su se u luksuznom restoranu gostili hranom i pićem. Ovoga puta, susreli su i svjetski poznato lice iz borilačkog sporta, Francisa Ngannoua.

- Uživanje - napisala je Maja, no ovoga puta komentari ispod objave su isključeni.

Za ovu prigodu Maja je odabrala nevjerojatno odvažnu modnu kombinaciju – pripijeni kombinezon s leopard uzorkom koji je savršeno istaknuo njezinu figuru. Cjelokupni izgled zaokružila je efektnom zlatnom torbicom i sandalama, dok se Šime odlučio za ležerniju, ali elegantnu kombinaciju lanene košulje i hlača.

Također, na njihovim profilima ne nedostaje prizora iz skupocjenih restorana, egzotičnih plaža i opuštenih dana provedenih uz bazene s pogledom na raskošne gradske nebodere. Nedavno je Šime prokomentirao i njegov odnos s Majom. Ranije su i zaljubljeno šaputali na modnoj reviji pod nazivom 'ModernA'.

Podsjetimo, sredinom lipnja Maja je šokirala brojne pratitelje objavom da se u ožujku razvela od Nenada Tatarinova nakon šest godina braka, u kojem su dobili sina Blooma.

Foto: Instagram/Maja Šuput