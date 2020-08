Najluđe izjave 'Večere za pet': Ja svoju kobasicu ne dam lako...

'Ćufte nisu imale dušu' i 'Što sad u tom sosu radi kivi?' izjave su nezadovoljnih gostiju čija nepca nisu bila zadovoljna, a još kad se za istim stolom nađu mesojedi i vegani, stvar se totalno zahukta

<p>Nova sezona kulinarskog showa <strong>'Večera za 5 na selu' </strong>kreće s prikazivanjem uskoro na RTL-u. Tijekom jedanaest sezona showa moglo se čuti mnoštvo provala, a ususret novoj, dvanaestoj sezoni, izdvojili smo najbolje izjave iz prošle sezone emisije. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Supruga Dušana iz 'Ljubavi na selu' želi petero djece</strong></p><p>Kako svaka večera započinje s pićem dobrodošlice, to je prvo na tapetu za komentare.</p><p>'Aperitiv je bio zločest', 'Aperitiv izgleda kao kokošji abortus', 'Poslije rakije je sve ravno kao Slavonija' i 'Ušlagirani smo' samo su neke od izjava koje su uvijek veseli kandidati kazali nakon 'jedne kratke'. </p><p>Nakon aperitiva počinje posluživanje večere - predjela, glavnog jela i deserta, od koje natjecatelji uvijek imaju velika očekivanja pa do najmanjih detalja seciraju sve ponuđeno na tanjuru.</p><p>'Ćufte nisu imale dušu' i 'Što sad u tom sosu radi kivi?' izjave su nezadovoljnih gostiju čija nepca nisu bila zadovoljna, a još kad se za istim stolom nađu mesojedi i vegani, stvar se totalno zahukta i rasprava je neizbježna.</p><p>'Razlog zbog kojeg ne jedete pse je isti taj zbog kojeg ja ne jedem teletinu', jedni su od argumenata vegana, dok s druge strane uvijek postoje oni koji vegansku prehranu, u najmanju ruku, smatraju neobičnom - 'Strah me slanutka!'</p><p>A kad, pak, gost ostane gladan, ne preostaje mu ništa drugo nego utjehu potražiti u obližnjoj pekari: 'Nisam se najeo, navratit ću po burek!'</p><p>Ponekad se za stolom jave i simpatije među kandidatima pa počinju frcati iskrice, ali ipak se granica negdje mora povući: 'Ja svoju kobasicu ne dam lako!'</p><p>No bez obzira na komentare, najvažnije je da se domaćin osjeća samouvjereno i zadovoljno s onim što je pripremio pa će na kraju i ocjene biti dobre: 'Ja sam fin, nježan i neizbježan!'</p>